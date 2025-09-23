Осечка Динамо, спасение Шахтера, гол Супряги и шоу в Тернополе

«Колос» спотыкнулся на «Вересе». Продолжает взбираться наверх «Полесье». В этот раз команда Ротаня одолела «Кудровку». Не сбавляет оборотов и «Металлист 1925», победивший «Полтаву». «Эпицентр» и «Кривбасс» устроили настоящую голевую перестрелку. Первая победа в сезоне в активе «Карпат». «Динамо» не смогло переиграть «Александрию», а «Шахтер» лишь на последних минутах дожал «Зарю».

Замены тура

69-я минута матча «Колос» – «Верес» для наставников обеих команд – Руслана Костышина и Олега Шандрука – предназначалась в качестве палочки-выручалочки. Сразу пять замен было произведено в эту минуту. Три замены сделал наставник «аграриев», еще две – рулевой «народного клуба». Однако перевернуть игру этими заменами тренерам так и не удалось: нулевая ничья.

Мучения тура

Весьма оригинально главный тренер «Колоса» Руслан Костышин объяснил причину сложной игры его команды против «Вереса»: «Верес» подготовился. С ними мучились «Динамо» и «Шахтер», то почему мы не должны мучиться? Мы пока что еще не на такой стадии.

Сейв тура

На 32-й минуте матча «Полесье» – «Кудровка» шедевральный мяч мог забить центрбек хозяев Сапарий. Эдуард со своей половины поля пробил по воротам. Пробил настолько точно, что мяч летел за «шиворот» голкиперу Льопке, в верхний угол ворот. Однако шедевра не случилось: кипер «Кудровки» в последний момент таки сумел отбить мяч.





Анекдот тура

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань после матча его команды с «Кудровкой» отметил, что президент клуба Геннадий Буткевич «пришел в раздевалку, рассказал хороший анекдот. Это уже традиция у нас такая. Сегодня был хороший анекдот. Мотивирует команду, когда президент всегда рядом».

Угловой тура

Подачи полузащитника «Металлиста 1925» Калитвинцева от углового флажка – это настоящее футбольное искусство. В этот раз от искусства Влада пострадала «Полтава». На 37-й минуте игры Калитвинцев подал с правого фланга, во вратарскую площадь, откуда Павлюку не составило особых проблем головой переправить мяч в ворота.





Принцип тура

В минувшем сезоне «Рух» возглавлял Виталий Пономарев, который в летнее межсезонье перебрался в Черкассы, где возглавил ЛНЗ. В отчетном туре встретились нынешняя и бывшая команда Пономарева. Нынешняя команда одержала победу.

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Зрелище тура

«Эпицентр» – «Кривбасс»: не ахти какая вывеска для матча, на который нужно было идти, сломя голову. Тем не менее, именно этот поединок стал настоящим украшением отчетного тура. Та и всего дебютного отрезка сезона. Команды на городском стадионе Тернополя выдали настоящее голевое шоу, забив девять мячей на двоих. За первые 11 минут игры было забито уже три гола. И в это время команда Сергея Нагорняка выигрывала. Но затем все кардинально поменялось, и уже на 66-й минуте команда Патрика ван Леувена вела 5:2. Однако номинальные хозяева поля не сдались, и сократили отставание до минимума. На большее им просто не хватило времени.

Событие тура

Наконец-то это произошло. Принадлежащий «Динамо» форвард Владислав Супряга, защищающий ныне цвета «Эпицентра», сумел отличиться забитым мячом. Чтобы понять всю красоту момента, нужно вспомнить, что последний раз в УПЛ Супряга отличался аж пять лет назад – в сентябре 2020-го.

Травма тура

Увы, радость от забитого мяча Владислава Супряги для него лично оказалась горьковатой. Во время взятия ворот «Кривбасса» нападающий неудачно приземлился и сломал руку. Поле он покидал на носилках. Его оперативно доставили в больницу, где наложили гипс. Однако он успел вернуться в техническую зону своей команды и стал свидетелем голевой феерии. И очередного поражения «Эпицентра».

Победа тура

В матче шестого тура «Карпаты» последними из команд чемпионата добыли победу. Львовяне переиграли непростого соперника, да еще и на выезде – «Оболонь». В этой игре гостям немного повезло. Они повели в счете в самом дебюте поединка благодаря автоголу соперника. Но в начале второй половины встречи смогли записать на свой счет «чистый» гол – усилиями Бабогло. Возможно, теперь немного приутихнут разговоры о скорой отставке тренера «зелено-белых» Владислава Лупашко.

Сенсация тура

Несколько дней назад «Динамо» без особых усилий выбило «Александрию» из розыгрыша Кубка Украины. Похоже, тот матч расхолодил подопечных Александра Шовковского, да и самого тренера тоже. Динамовский наставник решил взять дежурные три очка малой кровью. И в прямом, и в переносном смысле. Но «бело-синие» были шокированы уже на первых секундах встречи, пропустив от Булецы. Когда Бражко в конце первого тайма счет сравнял, а Пихаленок в середине второго тайма вывел хозяев вперед, казалось, что динамовцы таки одержат победу. Но то лишь казалось. В конце игры начудили динамовские защитники, и Хуссейн восстановил равновесие.

Промах тура

На 32-й минуте матча «Динамо» – «Александрия» при счете 1:0 в пользу гостей форвард «бело-синих» Герреро получил прекрасную возможность сравнять счет. После передачи от Волошина Герреро оставалось лишь не промазать по пустым воротам. Но панамец сделал невозможное: он промазал.

Слова тура

После игры с «Александрией» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский откровенно ответил на вопрос о причинах неудовлетворительной игры его команды: «Я даже не могу понять действия игроков «Динамо». Второй гол вообще… Я спрашивал у Тараса, что он хотел сделать, он так и не ответил. Проблема в принятии решений в поле. Мы обсуждаем, говорим игрокам, нарабатываем. Однако, какую бы тактику мы не выбрали, выходя на поле, надо иметь определенные способности, смелость, нужно принимать правильные решения. К сожалению, этого не было».

Рекорд тура

Матч «Динамо» – «Александрия» вошел в историю УПЛ как поединок, в котором был забит один из самых быстрых голов в истории чемпионатов страны. Полузащитник «горожан» Сергей Булеца поразил ворота киевлян уже на 11 секунде игры. В историческом реестре самых быстрых голов отечественного чемпионата Булеца занимает шестое место.

Спасение тура

«Заря» дала настоящий бой «Шахтеру». Команда Виктора Скрипника держалась до последнего, отбиваясь от атак оппонента. И когда уже казалось, что подопечные Арды Турана второй раз подряд потеряют очки, «горнякам» за три минуты до конца основного времени таки удалось распечатать ворота Сапутина. Гол соорудили донецкие молодые бразильцы: Мейреллиш отпасовал, а Изаки мощно и точно пробив в девятку.

ФК Шахтер. Изаки

Символическая сборная тура