Как прошел сезон 2025 года для Свитолиной. Трофей и четвертьфиналы слэмов

23 сентября первая ракетка Украины и самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, сообщила, что досрочно завершает сезон 2025 года.

Элина приняла такое решение накануне старта турнира WTA 1000 в Пекине, с которого снялась из-за травмы бедра, а также после Кубка Билли Джин Кинг 2025, где уступила Жасмин Паолини в ключевой игре матчевого противостояния 1/2 финала против Италии.

Свитолина провела довольно успешный сезон. Начала год Элина на Australian Open, где сразу же добралась до четвертьфинала, выбив на своем пути Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову. В четвертьфинале Свитолина проиграла будущей чемпионке Мэдисон Киз.

После австралийского мейджора Элина отправилась на пятисотник в Линце, где во втором круге неожиданно уступила Анне Блинковой. Хардовый сезон, до Индиан-Уэллс и Майами, Свитолина продолжила на тысячниках в Дохе и Дубае, которые прошли в феврале. И в Катаре, и в ОАЭ украинка завершила выступления во втором раунде.

Перед стартом грунтового сезона Свитолина сыграла на соревнованиях WTA 1000 в Индиан-Уэллс и Майами. На И-У она дошла до четвертьфинала, обыграв трех американок: Эшлин Крюгер, Даниэль Коллинз и Джессику Пегулу. К сожалению, справиться с Миррой Андреевой не удалось.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Элина Свитолина

Майами Элина покинула в четвертом круге – поражение Иге Свентек. Но и там Свитолина успела добыть две неплохие победы против далеко не самых слабых соперниц: над Белиндой Бенчич и Каролиной Муховой.

Далее Свитолина в Польше сыграла за сборную Украины – впервые после того, как ее фонд начал руководить национальной командой. Элина вместе с Мартой Костюк, Людмилой и Надеждой Киченок, а также Катариной Завацкой, выиграла квалификационную группу Кубка Билли Джин Кинг у сборных Швейцарии и Польши. Украина впервые в истории вышла в финальную часть КБДК, а Элина принесла команде два очка – победы над Майей Хвалиньской и Жиль Тайхман.

Грунтовая часть сезона для Элины получилась наиболее удачной. После исторического успеха со сборной Свитолина отправилась на турнир категории WTA 250 в Руане, где была посеяна под первым номером. Элина не отдала ни одного сета на пути к трофею и завоевала 18-й титул в карьере.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Следующий турнир Свитолиной – тысячник в Мадриде. Там Элина одолела Сонай Картал, Елену Рыбакину, Марию Саккари и Моюку Утидзиму. На пути к финалу стала первая ракетка Арина Соболенко.

Соревнования WTA 1000 в Риме, где в 2017 году она взяла трофей, украинка тоже может занести себе в актив. Правда, теннис Элины уже не был столь уверенным, что в итоге и сказалось в четвертьфинале против Пейтон Стернс. Однако, все же, Свитолина успела переиграть Джессику Бузас Манейро, Хэйли Баптист и Даниэль Коллинз. В столице Италии Элина завершила подготовку к Ролан Гаррос.

В Париже Свитолина повторила результат Australian Open – добралась до четвертьфинала. Правда, проиграла она не будущей чемпионке, как в Мельбурне, а Иге Свентек. Трофей РГ-2025 взяла Коко Гауфф. Сама же Свитолина успела пройти Зейнеп Сонмез, Анну Бондар, Бернарду Перу и Жасмин Паолини.

С июля по сентябрь Элина провела пять турниров: два на траве и три на харде. В Бад-Хомбурге, перед Уимблдоном, Свитолина во втором раунде довольно неожиданно уступила Беатрис Хаддад Майе. На травяном мейджоре результаты тоже оказались не «вау» – выигранные матчи у посредственных Анны Бондар и Александры Саснович, а затем фиаско в игре с Элизе Мертенс.

Подготовку к US Open Свитолина начала в Монреале, где выдала свой лучший теннис с Мадрида. Элина одолела Камиллу Рахимову, Анну Калинскую и Аманду Анисимову. К несчастью, в четвертьфинале справиться с Наоми Осакой украинка не смогла.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Наоми Осака

Тысячник в Цинциннати и сам US Open завершились для Элины довольно быстро и неожиданно. В Цинциннати она проиграла Барборе Крейчиковой, а в Нью-Йорке сенсационно вылетела в 1/64 финала от Анны Бондар, которую ранее обыгрывала на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

После USO Свитолина вместе со сборной Украины отправилась в Шэньчжэнь, чтобы дебютировать в финальной части чемпионата мира по теннису. Старт получился отличным – в четвертьфинале Украина выиграла у Испании 2:0, а сама Элина принесла команде второй и решающий балл благодаря победе над Паулой Бадосой.

Ожидания перед противостоянием с Италией в полуфинале были и невелики, и велики одновременно. Было понятно, что украинкам нужно было выигрывать два одиночных матча, так как в парном поединке шансов было мало. Вначале Костюк сделала свою задачу минимум, уверенно разобравшись с Элизабеттой Коччаретто. Уверенно и убедительно начала свою игру и Свитолина против Паолини – 6:4 и 4:2 (A:40). Но встреча с Паолини не могла не получиться без драмы, учитывая предыдущие два очных матча Элины и Жасмин в этом году. Паолини сотворила камбек, а Элина...

А Элина, по всей видимости, до сих пор чувствует ответственность. Еще и повреждение бедра. Уже во время парного матча между тандемами Костюк / Киченок и Паолини / Эррани, который украинки проиграли, на Элине просто не было лица. Слишком болезненно она восприняла это поражение, слишком близко к сердцу.

Причиной досрочного завершения сезона Свитолина, в первую очередь, назвала желание снова начать чувствовать себя самой, нужно исцелиться и перезарядиться. Учитывая опытность Элины, ее вклад в украинский теннис, отношение к сборной и стремлению играть – можно только пожелать ей поскорее снова поверить в себя. Будем ждать в 2026 году, легенда!

А что касается статистики, цифр – 51 матч за сезон, 36 побед и 15 поражений. Четыре виктории над теннисистками из топ-10, восемь – над представительницами топ-20. Australian Open Элина начала 27-й в рейтинге, а сейчас она 13-я. В Китае ей не нужно защищать никаких очков. Хороший, как говорится, добротный и качественный сезон. Надежда на трофей Grand Slam все еще жива!