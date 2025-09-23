Чего Свитолина достигла в 2025 году. Все игры сезона первой ракетки Украины
Элина досрочно завершила сезон, о чем сообщила 23 сентября в своем Instagram
31-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) в своем Instagram сообщила, что досрочно завершила сезон.
В 2025 году Элина успела провести 51 матч. На счету Свитолиной 36 побед и 15 поражений. Также она четыре раз одолела соперниц из первой десятки рейтинга WTA.
Свитолина выиграла один трофей в этом сезоне. В апреле она стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Руане.
Что касается турниров Grand Slam, то на Australian Open и Ролан Гаррос она дошла до четвертьфиналов. Уимблдон Элина покинула в третьем раунде, а US Open – во втором.
Все матчи Свитолиной в 2025 году
Результаты Свитолиной на Grand Slam в 2025 году
Статистика Свитолиной по сезонам
