23 сентября 2025, 17:39
Чего Свитолина достигла в 2025 году. Все игры сезона первой ракетки Украины

Элина досрочно завершила сезон, о чем сообщила 23 сентября в своем Instagram

Чего Свитолина достигла в 2025 году. Все игры сезона первой ракетки Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

31-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 13) в своем Instagram сообщила, что досрочно завершила сезон.

В 2025 году Элина успела провести 51 матч. На счету Свитолиной 36 побед и 15 поражений. Также она четыре раз одолела соперниц из первой десятки рейтинга WTA.

Свитолина выиграла один трофей в этом сезоне. В апреле она стала чемпионкой грунтового турнира WTA 250 в Руане.

Что касается турниров Grand Slam, то на Australian Open и Ролан Гаррос она дошла до четвертьфиналов. Уимблдон Элина покинула в третьем раунде, а US Open – во втором.

Все матчи Свитолиной в 2025 году

Результаты Свитолиной на Grand Slam в 2025 году

Статистика Свитолиной по сезонам

Элина Свитолина статистика
