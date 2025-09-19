Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
СВИТОЛИНА: «Для меня это разочаровывающий матч, потому что я была впереди»

Элина коротко высказалась после проигранного матча Жасмин Паолини на КБДК-2025

СВИТОЛИНА: «Для меня это разочаровывающий матч, потому что я была впереди»
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина коротко прокомментировала поражение Жасмин Паолини во второй игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 против сборной Италии:

– Элина, где, по вашему мнению, был переломный момент? Был гейм на 16 минут в третьем сете, который показался решающим. Вам тоже так показалось?

– Я бы не сказала, что это был переломный момент, если честно, потому что после этого я вернулась к счету 4:4, так что не думаю.

Но да, было много длинных геймов, много затяжных розыгрышей. Для меня это разочаровывающий матч, потому что была впереди, во втором сете тоже. Конечно, да, это супергрустно.

Во второй партии Элина побеждала 4:2 (A:40), но не сумела реализовать преимущество. Свитолина проиграла Паолини со счетом 6:3, 4:6, 4:6, а после, в парном поединке, итальянки добыли общую победу.

