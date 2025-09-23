Ассист Варфоломеева. Челси одолел линкольн Сити в кубке английской лиги
Гости из Лондона добыли победу со счетом 2:1
23 сентября состоялся матч третьего раунда кубка английской лиги, в котором встретились «Линкольн Сити» и «Челси».
Матч проходил на «LNER Stadium» в Линколне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Из первой 45-минутки победителем вышли хозяева поля: с передачи Ивана Варфоломеева голом отличился Роберт Стрит. В самой начале второго тайма голами уже в составе гостей отличились Тайрик Джордж и Факундо Буонанотте. Больше голов зрители не увидели, победа «синих» со счетом 1:2.
Кубок английской лиги. 1/16 финала
Линкольн Сити – Челси – 1:2
Голы: Стрит, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50
Фото матча:
