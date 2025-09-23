Ассист Варфоломеева. Челси одолел линкольн Сити в кубке английской лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23.09.2025 21:45 – FT 1 : 2
23 сентября 2025, 23:38 | Обновлено 23 сентября 2025, 23:39
Гости из Лондона добыли победу со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

23 сентября состоялся матч третьего раунда кубка английской лиги, в котором встретились «Линкольн Сити» и «Челси».

Матч проходил на «LNER Stadium» в Линколне. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Все голы матча кубка английской лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Из первой 45-минутки победителем вышли хозяева поля: с передачи Ивана Варфоломеева голом отличился Роберт Стрит. В самой начале второго тайма голами уже в составе гостей отличились Тайрик Джордж и Факундо Буонанотте. Больше голов зрители не увидели, победа «синих» со счетом 1:2.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Линкольн Сити – Челси – 1:2

Голы: Стрит, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50

Фото матча:

По теме:
ГОЛ. Экитике вывел Ливерпуль вперед в матче Кубка лиги. И был удален!
Миколенко вышел на 78-й. Эвертон покинул Кубок лиги Англии, проиграв Вулвз
ВИДЕО. Саутгемптон сравнял счет в матче против Ливерпуля в Кубке лиги
Линкольн Сити Челси Кубок английской лиги по футболу Иван Варфоломеев Тайрик Джордж Факундо Буонанотте
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
