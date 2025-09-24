Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор

Вечером 23 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Представитель 3-го английского дивизиона «Линкольн Сити» на домашней арене уступил «Челси» (1:2).

В первом тайме ассист сделал украинский полузащитник команды хозяев поля Иван Варфоломеев, отличился Роб Смит.

После перерыва у гостей отличились Тайрик Джордж и Факундо Буонанотте.

Кубок английской лиги. 1/16 финала, 23 сентября

Линкольн Сити – Челси – 1:2

Голы: Стрит, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50

Видео голов и обзор матча