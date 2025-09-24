Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги
Вечером 23 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.
Представитель 3-го английского дивизиона «Линкольн Сити» на домашней арене уступил «Челси» (1:2).
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В первом тайме ассист сделал украинский полузащитник команды хозяев поля Иван Варфоломеев, отличился Роб Смит.
После перерыва у гостей отличились Тайрик Джордж и Факундо Буонанотте.
Кубок английской лиги. 1/16 финала, 23 сентября
Линкольн Сити – Челси – 1:2
Голы: Стрит, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник провел весь матч против «Марселя», однако его команда уступила 0:1
Не только о «Барселоне» и «Реале»