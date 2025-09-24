Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Линкольн Сити
23.09.2025 21:45 – FT 1 : 2
Челси
24 сентября 2025, 07:55 | Обновлено 24 сентября 2025, 08:13
Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги

Линкольн Сити – Челси – 1:2. Ассист Варфоломеева. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Буонанотте и Иван Варфоломеев

Вечером 23 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка английской лиги.

Представитель 3-го английского дивизиона «Линкольн Сити» на домашней арене уступил «Челси» (1:2).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме ассист сделал украинский полузащитник команды хозяев поля Иван Варфоломеев, отличился Роб Смит.

После перерыва у гостей отличились Тайрик Джордж и Факундо Буонанотте.

Кубок английской лиги. 1/16 финала, 23 сентября

Линкольн Сити – Челси – 1:2

Голы: Стрит, 42 – Джордж, 48, Буонанотте, 50

Видео голов и обзор матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Челси), асcист Тайрик Джордж.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Джордж (Челси).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Стрит (Линкольн Сити), асcист Ivan Varfolomeev.
Иван Варфоломеев Линкольн Сити Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Факундо Буонанотте Тайрик Джордж
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
