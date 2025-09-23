Линкольн Сити

Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Линкольн» и «Челси».

Игра пройдет в Линкольне на стадионе «LNER Stadium».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Линкольн – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция