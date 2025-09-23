Линкольн Сити

23.09.2025 21:45 - : -
Англия23 сентября 2025, 15:26 | Обновлено 23 сентября 2025, 15:41
10
0
Линкольн – Челси. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Матч 1/16 финала Кубка английской лиги начнется в 21:45
23 сентября 2025, 15:26 | Обновлено 23 сентября 2025, 15:41
10
0
Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Линкольн» и «Челси».
Игра пройдет в Линкольне на стадионе «LNER Stadium».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Линкольн – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Линкольн – ЧелсиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 сентября 2025, 23:13 1
ПСЖ в прошлом сезоне завоевал требл: Лига 1, Кубок Франции и Лига чемпионов
Футбол | 23 сентября 2025, 09:15 49
Президент УАФ категорически отказался отпускать 51-летнего специалиста в «Панатинаикос»
Футбол | 22.09.2025, 23:59
Футбол | 23.09.2025, 08:14
Футбол | 23.09.2025, 14:43
Комментарии 0
Популярные новости
21.09.2025, 19:35 13
22.09.2025, 23:49 26
21.09.2025, 18:18 29
21.09.2025, 17:17
22.09.2025, 07:41 55
23.09.2025, 07:35 5
23.09.2025, 02:08 3
22.09.2025, 01:18 3