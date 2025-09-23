Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Линкольн – Челси. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Английской лиги
Линкольн Сити
23.09.2025 21:45 - : -
Челси
Англия
Линкольн – Челси. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Матч 1/16 финала Кубка английской лиги начнется в 21:45

Линкольн – Челси. Кубок английской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 23 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Линкольн» и «Челси».

Игра пройдет в Линкольне на стадионе «LNER Stadium».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Линкольн – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Линкольн – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
