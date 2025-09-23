Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Английской лиги
Линкольн Сити
23.09.2025 21:45 - : -
Челси
Кубок английской лиги
23 сентября 2025, 00:15 | Обновлено 23 сентября 2025, 00:20
Линкольн – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги

Матч начнется 23 сентября в 21:45 по Киеву

ФК Линкольн

Во вторник, 23 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Линкольном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Линкольн

Коллектив с 3-го по силе дивизиона страны начал сезон довольно уверенно. За 9 игр Первой лиги Англии «Линкольн» получил 18 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Расстояние от лидера на данный момент составляет всего 2 очка.

В 1/64 финала Кубка лиги клуб со счетом 3:1 одолел «Харрогейт», а в следующем раунде турнира минимально прошел «Бертон».

Челси

Для лондонцев начало сезона получилось достаточно контрастным. За 5 поединков Премьер-лиги коллектив одержал 2 победы над «Челси» и «Фуглемом», дважды сыграл вничью против «Кристалл Пелас» и «Брентфорда», а также потерпел поражение в недавнем матче против «МЮ», который запомнился двумя выемками и ранними заменами. С 8-ю баллами на счету клуб занимает 6-е место турнирной таблицы чемпионата.

«Синие» благодаря участию в еврокубках начинают свои выступления на этом турнире со стадии 1/16 финала. Однако свой путь в Лиге чемпионов Челси начали с поражения 3:1 в игре против Баварии.

Личные встречи

Команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Линкольн» забил 14 мячей в текущем сезоне Первой лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «Челси» не одержали ни одной победы в последних 3-х играх.
  • «Челси» в свою очередь забили 10 голов в текущем сезоне АПЛ - 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68

Линкольн Сити
23 сентября 2025 -
21:45
Челси
Тотал больше 2.5 1.68
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
