Линкольн Сити

Во вторник, 23 сентября состоится поединок 1/16 финала Кубка английской лиги между «Линкольном» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Линкольн

Коллектив с 3-го по силе дивизиона страны начал сезон довольно уверенно. За 9 игр Первой лиги Англии «Линкольн» получил 18 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Расстояние от лидера на данный момент составляет всего 2 очка.

В 1/64 финала Кубка лиги клуб со счетом 3:1 одолел «Харрогейт», а в следующем раунде турнира минимально прошел «Бертон».

Челси

Для лондонцев начало сезона получилось достаточно контрастным. За 5 поединков Премьер-лиги коллектив одержал 2 победы над «Челси» и «Фуглемом», дважды сыграл вничью против «Кристалл Пелас» и «Брентфорда», а также потерпел поражение в недавнем матче против «МЮ», который запомнился двумя выемками и ранними заменами. С 8-ю баллами на счету клуб занимает 6-е место турнирной таблицы чемпионата.

«Синие» благодаря участию в еврокубках начинают свои выступления на этом турнире со стадии 1/16 финала. Однако свой путь в Лиге чемпионов Челси начали с поражения 3:1 в игре против Баварии.

Личные встречи

Команды ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Линкольн» забил 14 мячей в текущем сезоне Первой лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

«Челси» не одержали ни одной победы в последних 3-х играх.

«Челси» в свою очередь забили 10 голов в текущем сезоне АПЛ - 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.68