Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЕСКА: «В первом тайме Челси было немного тяжеловато»
Кубок Английской лиги
Линкольн Сити
23.09.2025 21:45 – FT 1 : 2
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 сентября 2025, 16:17 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:19
29
0

МАРЕСКА: «В первом тайме Челси было немного тяжеловато»

Главный тренер Челси рассказал про матч Кубка лиги с Линкольн Сити

24 сентября 2025, 16:17 | Обновлено 24 сентября 2025, 16:19
29
0
МАРЕСКА: «В первом тайме Челси было немного тяжеловато»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер Челси Энцо Мареска рассказал о матче 3-го раунда Кубка английской лиги против Линкольн Сити (2:1):

«Мы готовились к игре, думая, что именно так все и будет в первом тайме. Думаю, в первом тайме всем нам было немного тяжеловато.

Во втором тайме, считаю, мы были намного лучше. Мы изменили кое-что тактически, но должен похвалить команду, потому что это был очень сложный матч – выезд, длинные передачи, штрафные, ауты в штрафную. То, как они защищались, было выдающимся, и мы выиграли, так что я счастлив.

Во время перерыва мы изменили кое-что тактически, и считаю, что это было важным. Йоррел Хато играл на другой позиции по сравнению с первым таймом. Структура и построение команды в первом и втором тайме были полностью разными, и это, вероятно, немного помогло.

Думаю, нам также повезло, что мы забили сразу после перерыва. Мы уже в прошлом году дали Тайрику доверие и имеем в него уверенность. В этом сезоне снова он играет матчи – против Фулхэма, Брентфорда и Манчестер Юнайтед – и он помогает нам.

Нам это было нужно, потому что прошлая неделя была для нас тяжелой в плане результатов, но теперь нам нужно двигаться дальше».

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Буонанотте (Челси), асcист Тайрик Джордж.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Джордж (Челси).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Стрит (Линкольн Сити), асcист Ivan Varfolomeev.
По теме:
Тоттенхэм – Донкастер. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Арне СЛОТ: «Это глупость. Ты должен контролировать свои эмоции»
МАРЕСКА: «В матчах против команд из дивизионов ниже надо играть по-другому»
пресс-конференция Энцо Мареска Линкольн Сити Челси Кубок английской лиги по футболу Йоррел Хато Тайрик Джордж
Николай Степанов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский повторил рекорд Реброва в Динамо после фиаско с Александрией
Футбол | 24 сентября 2025, 09:31 3
Шовковский повторил рекорд Реброва в Динамо после фиаско с Александрией
Шовковский повторил рекорд Реброва в Динамо после фиаско с Александрией

Динамо не проигрывает в чемпионате Украины 38 матчей

Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Футбол | 23 сентября 2025, 20:49 0
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»

Роман оценил невероятный старт сезона по исполнению ковалевского «Колоса»

Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24.09.2025, 10:10
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
Футбол | 24.09.2025, 15:38
Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23.09.2025, 22:16
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 77
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем