МАРЕСКА: «В первом тайме Челси было немного тяжеловато»

Главный тренер Челси Энцо Мареска рассказал о матче 3-го раунда Кубка английской лиги против Линкольн Сити (2:1):

«Мы готовились к игре, думая, что именно так все и будет в первом тайме. Думаю, в первом тайме всем нам было немного тяжеловато.

Во втором тайме, считаю, мы были намного лучше. Мы изменили кое-что тактически, но должен похвалить команду, потому что это был очень сложный матч – выезд, длинные передачи, штрафные, ауты в штрафную. То, как они защищались, было выдающимся, и мы выиграли, так что я счастлив.

Во время перерыва мы изменили кое-что тактически, и считаю, что это было важным. Йоррел Хато играл на другой позиции по сравнению с первым таймом. Структура и построение команды в первом и втором тайме были полностью разными, и это, вероятно, немного помогло.

Думаю, нам также повезло, что мы забили сразу после перерыва. Мы уже в прошлом году дали Тайрику доверие и имеем в него уверенность. В этом сезоне снова он играет матчи – против Фулхэма, Брентфорда и Манчестер Юнайтед – и он помогает нам.

Нам это было нужно, потому что прошлая неделя была для нас тяжелой в плане результатов, но теперь нам нужно двигаться дальше».