Стал известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
23 сентября 2025, 14:58 | Обновлено 23 сентября 2025, 15:03
В Плей-офф Первой Мировой группы сине-желтые встретятся с командой Люксембурга

ФТУ. Сборная Украины по теннису

Мужская сборная Украины по теннису узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса.

В Плей-офф Первой Мировой группы сине-желтые встретятся с командой Люксембурга.

Украинцы проведут это матчевое противостояние в гостях. Точная дата поединка (6–7 февраля, либо 7–8 февраля 2026 года) пока что неизвестна – ее, как и место проведения, будет определять страна-хозяин.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

12 сентября сборная Украины переиграла Доминиканскую Республику со счетом 4:0 в противостоянии Второй Мировой группы, благодаря чему получила право на участие в Плей-офф Первой Мировой группы. Люксембург потерпел поражение в поединке Первой Мировой группы от Чили 0:4 и попал в Плей-офф.

Если Украина сумеет одолеть Люксембург, то попадет в Первую Мировую группу, где будет бороться за место в Квалификации.

Первой ракеткой Люксембурга является Крис Родеш, который в обновленном рейтинге АТР занимает 181-е место. Однако против чилийцев он не играл. За Люксембург против Чили выступили Алекс Кнафф (АТР 685), Аарон Гил Гарсия (АТР 1360) и Луи Ван Херк (АТР 1299).

Теннисисты Люксембурга в одиночном рейтинге ATP

Теннисисты Люксембурга в парном рейтинге ATP

Кубок Дэвиса. Жеребьевка Мировой группы I: определен соперник для Украины
Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнает оппонента в плей-офф Мировой группы I
Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?
сборная Украины по теннису Кубок Дэвиса жеребьевка Люксембург - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
