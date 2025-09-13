Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой
Алексей в двух сетах одолел Эммануэля Муньоса в двух сетах в четвертой игре противостояния
13 сентября завершилось матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса 2025 между сборными Украины и Доминиканской Республики.
В четвертой игре на корт вышли Алексей Крутых (АТР 457) и Эммануэль Муньос (АТР 2171). Украинец переиграл соперника в двух сетах за 59 минут.
Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт
13 сентября. Четвертый матч
Алексей Крутых – Эммануэль Муньос – 6:1, 6:4
Эта встреча уже не имела никакого турнирного значения. Общую победу сине-желтые добыли после парного поединка, в котором Александр Овчаренко и Владислав Орлов одолели Роберто Сида Саберви и Петера Бертрана.
Сборная Украины вышла в Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Следующий поединок подопечные Ореста Терещука проведут в следующем году.
Украина – Доминиканская Республика – 4:0
- Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1
- Вячеслав Белинский – Петер Бертран – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)
- Александр Овчаренко / Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви / Петер Бертран – 7:6 (9:7), 6:2
- Алексей Крутых – Эммануэль Муньос – 6:1, 6:4
