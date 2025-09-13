Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой

13 сентября завершилось матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса 2025 между сборными Украины и Доминиканской Республики.

В четвертой игре на корт вышли Алексей Крутых (АТР 457) и Эммануэль Муньос (АТР 2171). Украинец переиграл соперника в двух сетах за 59 минут.

Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт

13 сентября. Четвертый матч

Алексей Крутых – Эммануэль Муньос – 6:1, 6:4

Эта встреча уже не имела никакого турнирного значения. Общую победу сине-желтые добыли после парного поединка, в котором Александр Овчаренко и Владислав Орлов одолели Роберто Сида Саберви и Петера Бертрана.

Сборная Украины вышла в Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Следующий поединок подопечные Ореста Терещука проведут в следующем году.

Украина – Доминиканская Республика – 4:0

Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1

ФТУ. Алексей Крутых