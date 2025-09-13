Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой
Кубок Дэвиса
13 сентября 2025, 15:23 | Обновлено 13 сентября 2025, 15:43
547
1

Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой

Алексей в двух сетах одолел Эммануэля Муньоса в двух сетах в четвертой игре противостояния

13 сентября 2025, 15:23 | Обновлено 13 сентября 2025, 15:43
547
1
Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой
ФТУ. Алексей Крутых

13 сентября завершилось матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса 2025 между сборными Украины и Доминиканской Республики.

В четвертой игре на корт вышли Алексей Крутых (АТР 457) и Эммануэль Муньос (АТР 2171). Украинец переиграл соперника в двух сетах за 59 минут.

Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт

13 сентября. Четвертый матч

Алексей Крутых – Эммануэль Муньос – 6:1, 6:4

Эта встреча уже не имела никакого турнирного значения. Общую победу сине-желтые добыли после парного поединка, в котором Александр Овчаренко и Владислав Орлов одолели Роберто Сида Саберви и Петера Бертрана.

Сборная Украины вышла в Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Следующий поединок подопечные Ореста Терещука проведут в следующем году.

Украина – Доминиканская Республика – 4:0

  • Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1
  • Вячеслав Белинский – Петер Бертран – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)
  • Александр Овчаренко / Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви / Петер Бертран – 7:6 (9:7), 6:2
  • Алексей Крутых – Эммануэль Муньос – 6:1, 6:4
ФТУ. Алексей Крутых
ФТУ. Алексей Крутых
По теме:
Кубок Дэвиса. Второй день определит финалистов. Германия уже решила задачу
Украина – Доминикана – 3:0. 7 сетболов: Овчаренко и Орлов оформили победу!
ВАЩУК: «У Овчаренко было стом. вмешательство, у Крутых – stress fracture»
Алексей Крутых сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика Кубок Дэвиса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дежавю для Остапенко. Определены пары 1/2 финала пятисотника в Гвадалахаре
Теннис | 13 сентября 2025, 14:40 0
Дежавю для Остапенко. Определены пары 1/2 финала пятисотника в Гвадалахаре
Дежавю для Остапенко. Определены пары 1/2 финала пятисотника в Гвадалахаре

Марина Стакушич после победы над Аленой проиграла Эмилиане Аранго в четвертьфинале

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 22
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13.09.2025, 03:45
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Футбол | 12.09.2025, 19:48
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух
Футбол | 13.09.2025, 15:03
Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух
Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
У мене тільки одне питання: якщо вони домовилися грати 4 матч, то чому не домовились зіграти 5? Гадаю, Владлен би погодився, він був таким зарядженим!
Ответить
0
Популярные новости
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем