Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украина – Доминикана – 3:0. 7 сетболов: Овчаренко и Орлов оформили победу!
Кубок Дэвиса
13 сентября 2025, 13:13 | Обновлено 13 сентября 2025, 13:22
310
1

Украина – Доминикана – 3:0. 7 сетболов: Овчаренко и Орлов оформили победу!

Александра и Владислав переиграли дуэт Роберто Сид Саберви / Петер Бертран в двух сетах

13 сентября 2025, 13:13 | Обновлено 13 сентября 2025, 13:22
310
1
Украина – Доминикана – 3:0. 7 сетболов: Овчаренко и Орлов оформили победу!
ФТУ. Владислав Орлов и Александр Овчаренко

13 сентября продолжилось матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.

Второй игровой день открыл парный поединок. На корт вышли дуэты Александр Овчаренко / Владислав Орлов и Роберто Сид Саберви / Петер Бертран. Украинцы одержали победу в двух сетах.

Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт

13 сентября. Третий матч

Александр Овчаренко / Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви / Петер Бертран – 7:6 (9:7), 6:2

В первой партии Овчаренко и Орлов отыграли семь сетболов: три на приеме в девятом гейме, два на подаче в 12-м гейме и еще два на тай-брейке.

Александр и Владислав принесли сине-желтым третий балл и общую победу в поединке против доминиканцев. В пятницу свои одиночные матчи выиграли Орлов и Белинский.

Противостояние Украины и Доминиканской Республики прошло на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

В следующем году мужская сборная Украины по теннису сыграет в в Плей-офф Первой Мировой группы. В 2024 сине-желтые проиграли на этой стадии команде Тунису.

Украина – Доминиканская Республика – 3:0

  • Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1
  • Вячеслав Белинский – Петер Бертран – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)
  • Александр Овчаренко / Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви / Петер Бертран – 7:6 (9:7), 6:2
ФТУ
ФТУ
ФТУ
ФТУ
По теме:
ВАЩУК: «У Овчаренко было стом. вмешательство, у Крутых – stress fracture»
Капитаны Украины и Доминиканы внесли изменения в заявки на парный матч
Украина – Доминиканская Республика. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
сборная Украины по теннису сборная Доминиканской Республики по теннису Украина - Доминиканская Республика Кубок Дэвиса Александр Овчаренко Владислав Орлов Петер Бертран Роберто Сид Саберви Вячеслав Белинский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Доминикана – 2:0. Драма: Белинский отыграл 3 матчбола и победил!
Теннис | 12 сентября 2025, 15:51 4
Украина – Доминикана – 2:0. Драма: Белинский отыграл 3 матчбола и победил!
Украина – Доминикана – 2:0. Драма: Белинский отыграл 3 матчбола и победил!

Вячеслав в напряженном матче одолел Бертрана во второй игре противостояния Кубка Дэвиса

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13.09.2025, 07:10
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Футбол | 12.09.2025, 20:23
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Ось й молодці!Орлов-два матча виграв,Орел!
Ответить
0
Популярные новости
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 75
Футбол
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
11.09.2025, 09:24 2
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 10
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем