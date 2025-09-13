Украина – Доминикана – 3:0. 7 сетболов: Овчаренко и Орлов оформили победу!
Александра и Владислав переиграли дуэт Роберто Сид Саберви / Петер Бертран в двух сетах
13 сентября продолжилось матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.
Второй игровой день открыл парный поединок. На корт вышли дуэты Александр Овчаренко / Владислав Орлов и Роберто Сид Саберви / Петер Бертран. Украинцы одержали победу в двух сетах.
Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт
13 сентября. Третий матч
Александр Овчаренко / Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви / Петер Бертран – 7:6 (9:7), 6:2
В первой партии Овчаренко и Орлов отыграли семь сетболов: три на приеме в девятом гейме, два на подаче в 12-м гейме и еще два на тай-брейке.
Александр и Владислав принесли сине-желтым третий балл и общую победу в поединке против доминиканцев. В пятницу свои одиночные матчи выиграли Орлов и Белинский.
Противостояние Украины и Доминиканской Республики прошло на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.
В следующем году мужская сборная Украины по теннису сыграет в в Плей-офф Первой Мировой группы. В 2024 сине-желтые проиграли на этой стадии команде Тунису.
Украина – Доминиканская Республика – 3:0
- Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1
- Вячеслав Белинский – Петер Бертран – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)
- Александр Овчаренко / Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви / Петер Бертран – 7:6 (9:7), 6:2
