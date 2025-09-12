Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина – Доминикана – 2:0. Драма: Белинский отыграл 3 матчбола и победил!
Кубок Дэвиса
12 сентября 2025, 15:51 | Обновлено 12 сентября 2025, 16:03
Вячеслав в напряженном матче одолел Бертрана во второй игре противостояния Кубка Дэвиса

ФТУ. Вячеслав Белинский

12 сентября стартовало матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.

Вторыми на корт вышли Вячеслав Белинский (АТР 378) и Петер Бертран (АТР 655). Победу в трех напряженных сетах за 2 часа и 40 минут одержал первый номер украинской команды.

Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт

12 сентября. Второй матч

Вячеслав Белинский – Петер Бертран – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)

В решающей партии Вячеслав сделал брейк в восьмом гейме и вышел подавать на матч. Украинец не сумел этого сделать, упустив шанс закрыть поединок со счета 30:0. Бертран взял подачу Вячеслава, затем забрал 10-й и 11-й геймы, оформив еще один брейк.

Уже Петер вышел подавать на игру. Доминиканец повел 40:0, заработал три матчбола. Однако Белинский отыграл три брейк-поинта (!) и перевел встречу на тай-брейк, где в итоге и одержал победу.

Белинский принес сборной Украины второе очко в противостоянии против Доминиканы. В первой игре Владислав Орлов одолел Роберто Сида Саберви.

Матч Украины и Доминиканской Республики продолжится завтра, 13 числа. Игровой день откроет парный поединок, на который предварительно заявлены дуэты Алексей Крутых / Александр Овчаренко и Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос.

Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка.

Украина – Доминиканская Республика – 2:0

  • Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1
  • Вячеслав Белинский – Петер Бертран – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)
По теме:
ОРЛОВ: «Подачу с руки я использовал потому, что он далеко принимает»
Украина – Доминиканская Республика. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE
Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису Украина - Доминиканская Республика сборная Доминиканской Республики по теннису Вячеслав Белинский Петер Бертран
