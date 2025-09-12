Украина – Доминикана – 2:0. Драма: Белинский отыграл 3 матчбола и победил!

12 сентября стартовало матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.

Вторыми на корт вышли Вячеслав Белинский (АТР 378) и Петер Бертран (АТР 655). Победу в трех напряженных сетах за 2 часа и 40 минут одержал первый номер украинской команды.

Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт

12 сентября. Второй матч

Вячеслав Белинский – Петер Бертран – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)

В решающей партии Вячеслав сделал брейк в восьмом гейме и вышел подавать на матч. Украинец не сумел этого сделать, упустив шанс закрыть поединок со счета 30:0. Бертран взял подачу Вячеслава, затем забрал 10-й и 11-й геймы, оформив еще один брейк.

Уже Петер вышел подавать на игру. Доминиканец повел 40:0, заработал три матчбола. Однако Белинский отыграл три брейк-поинта (!) и перевел встречу на тай-брейк, где в итоге и одержал победу.

Белинский принес сборной Украины второе очко в противостоянии против Доминиканы. В первой игре Владислав Орлов одолел Роберто Сида Саберви.

Матч Украины и Доминиканской Республики продолжится завтра, 13 числа. Игровой день откроет парный поединок, на который предварительно заявлены дуэты Алексей Крутых / Александр Овчаренко и Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос.

Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка.

Украина – Доминиканская Республика – 2:0

Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1

Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1 Вячеслав Белинский – Петер Бертран – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3)

ФТУ. Вячеслав Белинский