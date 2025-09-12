Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников

12 сентября стартовало матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.

Первыми на корт вышли Владислав Орлов (АТР 526) и Роберто Сид Саберви (АТР 337). Украинец в двух сетах уверенно одолел лидера соперников и принес сине-желтым первое очко.

Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт

12 сентября. Первый матч

Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1

За игру Владислав отдал только одну свою подачу, а в последнем гейме отыграл два брейк-поинта и подал на матч.

Орлов и Сид Саберви впервые сыграли друг с другом.

Владислав провел шестой одиночный матч в Кубке Дэвиса за национальную украинскую команду и добыл третью победу.

Во второй игре противостояния на корт выйдут Вячеслав Белинский АТР 378) и Петер Бертран (АТР 655). Это будет последний матч игрового дня, затем встреча продолжится в субботу.

Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка. 13 сентября первым поединком будет парный матч, на который предварительно заявлены тандемы Алексей Крутых /Александр Овчаренко –Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос.

ФТУ. Владислав Орлов