Украина – Доминикана – 1:0. Первое очко: Орлов разгромил лидера соперников
Владислав уверенно одолел Роберто Сида Саберви в первой игре противостояния Кубка Дэвиса
12 сентября стартовало матчевое противостояние Второй Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Доминиканской Республики.
Первыми на корт вышли Владислав Орлов (АТР 526) и Роберто Сид Саберви (АТР 337). Украинец в двух сетах уверенно одолел лидера соперников и принес сине-желтым первое очко.
Кубок Дэвиса. Украина – Доминикана. Грунт
12 сентября. Первый матч
Владислав Орлов – Роберто Сид Саберви – 6:2, 6:1
За игру Владислав отдал только одну свою подачу, а в последнем гейме отыграл два брейк-поинта и подал на матч.
Орлов и Сид Саберви впервые сыграли друг с другом.
Владислав провел шестой одиночный матч в Кубке Дэвиса за национальную украинскую команду и добыл третью победу.
Во второй игре противостояния на корт выйдут Вячеслав Белинский АТР 378) и Петер Бертран (АТР 655). Это будет последний матч игрового дня, затем встреча продолжится в субботу.
Для общей победы в противостоянии необходимо набрать три очка. 13 сентября первым поединком будет парный матч, на который предварительно заявлены тандемыАлексей Крутых /Александр Овчаренко –Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос.
