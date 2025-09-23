Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кубок Дэвиса. Жеребьевка Мировой группы I: определен соперник для Украины
Кубок Дэвиса
23 сентября 2025, 14:29 | Обновлено 23 сентября 2025, 14:37
219
1

Кубок Дэвиса. Жеребьевка Мировой группы I: определен соперник для Украины

В плей-офф Мировой группы I сине-желтая команда сыграет против Люксембурга

23 сентября 2025, 14:29 | Обновлено 23 сентября 2025, 14:37
219
1
Кубок Дэвиса. Жеребьевка Мировой группы I: определен соперник для Украины
Davis Cup

В офисе ITF в Лондоне 23 сентября в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса по теннису.

В плей-офф Мировой группы I будут играть 26 команд: 13 сборных, которые проиграли свои матчи в Мировой группе I 2025, и 13 сборных, которые выиграли свои матчи в Мировой группе II 2025.

Сборной Украины в гостях сыграет против команды Люксембурга

Матчи пройдут либо 6–7 февраля, либо 7–8 февраля 2026 года. Выбор дат будет зависеть от хозяина противостояния.

Сборные-победители плей-офф Мировой группы I 2026 выступят в матчах Мировой группы I в сентябре вместе с командами, которые проиграют в 1-м раунде квалификации 2026.

Сборные, которые проиграют в плей-офф Мировой группы I 2026, и победители плей-офф Мировой группы II 2026 выступят в матчах Мировой группы II в сентябре.

Итоги жеребьевки плей-офф Мировой группы I

Итоги жеребьевки плей-офф Мировой группы 2

По теме:
Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнает оппонента в плей-офф Мировой группы I
Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?
Жеребьевка Кубка Дэвиса. С кем сыграет Италия? Определены пары 1/4 финала
Кубок Дэвиса жеребьевка сборная Украины по теннису
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Футбол | 23 сентября 2025, 11:11 12
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского
Прогресса нет два года. Динамо посоветовали уволить Шовковского

Олег Саленко оценил игру и результаты «бело-синих» в чемпионате Украины

С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
Теннис | 22 сентября 2025, 14:29 7
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жеребьевка WTA 1000 в Пекине: соперницы украинок

Помимо Элины, Украину на тысячнике в Китае представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Футбол | 22.09.2025, 17:29
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Футбол | 23.09.2025, 08:25
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Ну тут можна сказати, що десь і пощастило, хто там Люксембург представляє, по пам'яті тільки Родеш більш-менш, а всі інші, короче Україна має їх так само виносити як і Домінікану
Ответить
0
Популярные новости
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 26
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила при пробитии пенальти
22.09.2025, 14:57 9
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
Ребров сказал «да». Тренер сборной согласился возглавить известный клуб
22.09.2025, 07:41 55
Футбол
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
Дэвид Хэй назвал современного супертяжа, с которым побоялся бы драться
22.09.2025, 01:18 3
Бокс
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 7
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
Энрике может покинуть Забарного и ПСЖ. У него есть клуб его мечты
21.09.2025, 09:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем