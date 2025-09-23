Кубок Дэвиса. Жеребьевка Мировой группы I: определен соперник для Украины

В офисе ITF в Лондоне 23 сентября в 13:00 по Киеву состоялась жеребьевка плей-офф Мировой группы I Кубка Дэвиса по теннису.

В плей-офф Мировой группы I будут играть 26 команд: 13 сборных, которые проиграли свои матчи в Мировой группе I 2025, и 13 сборных, которые выиграли свои матчи в Мировой группе II 2025.

Сборной Украины в гостях сыграет против команды Люксембурга

Матчи пройдут либо 6–7 февраля, либо 7–8 февраля 2026 года. Выбор дат будет зависеть от хозяина противостояния.

Сборные-победители плей-офф Мировой группы I 2026 выступят в матчах Мировой группы I в сентябре вместе с командами, которые проиграют в 1-м раунде квалификации 2026.

Сборные, которые проиграют в плей-офф Мировой группы I 2026, и победители плей-офф Мировой группы II 2026 выступят в матчах Мировой группы II в сентябре.

Итоги жеребьевки плей-офф Мировой группы I

Итоги жеребьевки плей-офф Мировой группы 2