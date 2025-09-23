Ванат отыграл 86 минут. Жирона удержала ничью с Атлетиком в Бильбао

Атлетик Бильбао и Жирона сыграли вничью со счетом 1:1 в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Сан Мамес – домашней арене басков. Первыми в этом поединке отличились гости.

На 9-й минуте Аззедин Унаи довольно неожиданно вывел каталонскую команду вперед. Хозяева удалось сравнять на старте второго тайма – ворота соперников поразил Микель Хаурегисар.

Украинский форвард Жироны Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе. Он отыграл 86 минут без голевых действий, после чего Мичел замени его на Кристиана Стуани.

Еще два представителя Украины в составе жиронцев Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов пропустили этот матч. Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, а Крапивцов отправился на ЧМ в составе сборной Украины U-20.

Жирона набрала второе очко в новом сезоне чемпионата Испании и идет на последнем, 20-м месте в таблице. У Атлетика теперь 10 пунктов – в лайве они пятые.

В параллельном матче Эспаньол – Валенсия была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Атлетик Бильбао – Жирона – 1:1

Голы: Хаурегисар, 48 – Унаи, 9

Эспаньол – Валенсия – 2:2

Голы: Кабрера, 59, Пуадо, 90+6 – Данжума, 15, Дуро, 62