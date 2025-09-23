Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат отыграл 86 минут. Жирона удержала ничью с Атлетиком в Бильбао
Чемпионат Испании
Эспаньол
23.09.2025 20:00 – FT 2 : 2
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 сентября 2025, 22:01 | Обновлено 23 сентября 2025, 22:05
522
0

Ванат отыграл 86 минут. Жирона удержала ничью с Атлетиком в Бильбао

Матч завершился со счетом 1:1, в параллельной игре Эспаньол и Валенсия расписали мировую

23 сентября 2025, 22:01 | Обновлено 23 сентября 2025, 22:05
522
0
Ванат отыграл 86 минут. Жирона удержала ничью с Атлетиком в Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine

Атлетик Бильбао и Жирона сыграли вничью со счетом 1:1 в матче шестого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Сан Мамес – домашней арене басков. Первыми в этом поединке отличились гости.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте Аззедин Унаи довольно неожиданно вывел каталонскую команду вперед. Хозяева удалось сравнять на старте второго тайма – ворота соперников поразил Микель Хаурегисар.

Украинский форвард Жироны Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе. Он отыграл 86 минут без голевых действий, после чего Мичел замени его на Кристиана Стуани.

Еще два представителя Украины в составе жиронцев Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов пропустили этот матч. Цыганков продолжает восстанавливаться после травмы, а Крапивцов отправился на ЧМ в составе сборной Украины U-20.

Жирона набрала второе очко в новом сезоне чемпионата Испании и идет на последнем, 20-м месте в таблице. У Атлетика теперь 10 пунктов – в лайве они пятые.

В параллельном матче Эспаньол – Валенсия была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

Ла Лига 2025/26. 6-й тур, 23 сентября

Атлетик Бильбао – Жирона – 1:1

Голы: Хаурегисар, 48 – Унаи, 9

Эспаньол – Валенсия – 2:2

Голы: Кабрера, 59, Пуадо, 90+6 – Данжума, 15, Дуро, 62

По теме:
Атлетик – Жирона – 1:1. Как сыграл Ванат? Ничья в Бильбао. Видео голов
Хаби Алонсо назвал состав Реала на матч шестого тура Ла Лиги против Леванте
ФОТО. Жена игрока Барселоны выступила против ЗМ Усмана Дембеле
Аззедин Унаи Микель Хаурегисар Ла Лига чемпионат Испании по футболу Владислав Ванат Арно Данжума Груневелд Уго Дуро Леандро Кабрера Жирона Атлетик Бильбао Атлетик - Жирона Валенсия Эспаньол Хави Пуадо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Футбол | 23 сентября 2025, 10:39 3
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ

Украинский защитник провел весь матч против «Марселя», однако его команда уступила 0:1

Григорчук назвал команду, которая не вылетит из УПЛ: «Молодые игроки...»
Футбол | 23 сентября 2025, 21:32 0
Григорчук назвал команду, которая не вылетит из УПЛ: «Молодые игроки...»
Григорчук назвал команду, которая не вылетит из УПЛ: «Молодые игроки...»

Роман оценил перспективы львовского Руха

Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Футбол | 23.09.2025, 07:35
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной
Футбол | 23.09.2025, 19:55
У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной
У Реброва есть мечта. Панатинаикосу ответили по поводу тренера сборной
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Футбол | 23.09.2025, 07:08
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Для меня он точно лучше Лемпарда и Джеррарда»
22.09.2025, 03:11 1
Футбол
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
Известна вторая пара 1/4 финала ЧМ по волейболу. Кто сыграет с чемпионами?
21.09.2025, 17:43
Волейбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
Бельгия разгромила чемпионов Евролиги на пути к четвертьфиналу ЧМ
21.09.2025, 17:20
Волейбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 30
Футбол
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
Источник: Динамо может так и не сыграть в Лиге конференций. Что случилось?
23.09.2025, 08:25 27
Футбол
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
Усик оценил бой Кроуфорд – Канело, после которого он стал вторым номером
22.09.2025, 06:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем