  4. Эспаньол – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эспаньол
23.09.2025 20:00 - : -
Валенсия
Испания
23 сентября 2025, 11:25 | Обновлено 23 сентября 2025, 11:32
Эспаньол – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 сентября и начнется в 20:00 по Киеву

Эспаньол – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Валенсия

23 сентября на RCDE Арена пройдет матч 6-го тура Примеры, в котором Эспаньол встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда не раз падала в Сегунду. Впрочем, как раз после очередного понижения тренерский пост занял Маноло Гонсалес. Для начала он сумел вернуть с ходу новых подопечных в Ла Лигу - правда, не напрямую, а через плей-офф. Но, главное, что на более высоком уровне на этот раз получилось закрепиться: тогда новичок взял 42 очка и закончил, пусть и по дополнительным показателям, на комфортном четырнадцатом месте.

Сейчас явно получилось хорошо стартовать. Уже в активе победы над Атлетико (волевые 2:1 в первом туре), Осасуно и Мальоркой, а также оформили зрелищную ничью 2:2 с Сосьедадом. И только в крайнем поединке было первое поражение. Хотя, конечно, сенсацией это не стало: в Мадриде гостили у Реала, и уступили без шансов, 0:2.

Валенсия

Клуб явно хочет вырваться из некоего зачарованного круга, когда постоянно приходится бороться за выживание, а в очередном наставнике разочаровываются и меняют на следующего. Год назад в такой ситуации был Бараха, что не дал вылететь в 2024-м году весной, но провалил первый круг следующего сезона. Благо, что зимой его сменил Карвальял, и с ним получилось заметно прибавить: с 46 очками завершили на двенадцатой позиции.

Карлуш, безусловно, не хочет повторить судьбу предшественников. И на Месталье его подопечные показывали хорошие результаты: начинали с 1:1 против Реала Сосьедад, потом разгромили Хетафе. А в субботу забили во втором тайме пару мячей оставшемуся в меньшинстве Атлетику. Но при этом на выезде были 0:1 с Осасуной и аж 0:6 с Барселоной.

Статистика личных встреч

Вот уже пять раз кряду в этих очных поединках команды неизменно заканчивали ничьими, или 1:1, или 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в этой паре есть явный фаворит. С учетом того, что Валенсия сильна дома, но беззуба на выезде, стоит поставить на то, что хорошо стартовавшие хозяева арены тут победят (коэффициент - 2,34).

Победа Эспаньола 2.34
