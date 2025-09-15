Лига чемпионов15 сентября 2025, 23:08 |
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
С 16 по 18 сентября состоятся поединки первого тура главного еврокубка
🏆 С 16 по 18 сентября состоятся матчи первого тура Лиги чемпионов 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур основного этапа главного еврокубка!
🌍 Расписание и прогнозы на 1-й тур ЛЧ 2025/26:
- 16.09. 19:45 Атлетик – Арсенал
- 16.09. 19:45 ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
- 16.09. 22:00 Реал Мадрид – Марсель
- 16.09. 22:00 Ювентус – Боруссия Дортмунд
- 16.09. 22:00 Бенфика – Карабах
- 16.09. 22:00 Тоттенхэм – Вильярреал
- 17.09. 19:45 Олимпиакос – Пафос
- 17.09. 19:45 Славия Прага – Буде-Глимт
- 17.09. 20:00 Бавария – Челси
- 17.09. 20:00 ПСЖ – Аталанта
- 17.09. 20:00 Ливерпуль – Атлетико
- 17.09. 20:00 Аякс – Интер
- 18.09. 19:45 Копенгаген – Байер
- 18.09. 19:45 Брюгге – Монако
- 18.09. 22:00 Манчестер Сити – Наполи
- 18.09. 22:00 Ньюкасл – Барселона
- 18.09. 22:00 Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай
- 18.09. 22:00 Спортинг – Кайрат
Таблица Лиги чемпионов 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан
|0
|2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 19:45 Атлетик Бильбао - Арсенал
|0
|3
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 ПСЖ - Аталанта
|0
|4
|Атлетик Бильбао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 19:45 Атлетик Бильбао - Арсенал
|0
|5
|Атлетико Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид
|0
|6
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона
|0
|7
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер
|0
|8
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Бавария - Челси
|0
|9
|Бенфика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 22:00 Бенфика - Карабах
|0
|10
|Будё-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 22:00 Ювентус - Боруссия Д
|0
|12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Бавария - Челси
|0
|13
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Брюгге - Монако
|0
|14
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай
|0
|15
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер
|0
|16
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай
|0
|17
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан
|0
|18
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 22:00 Ювентус - Боруссия Д
|0
|19
|Кайрат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат
|0
|20
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид
|0
|21
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи
|0
|22
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 22:00 Реал Мадрид - Марсель
|0
|23
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Брюгге - Монако
|0
|24
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона
|0
|25
|Олимпиакос Пирей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 19:45 Олимпиакос Пирей - Пафос
|0
|26
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 19:45 ПСВ Эйндховен - Юнион Сент-Жилуаз
|0
|27
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 19:45 Олимпиакос Пирей - Пафос
|0
|28
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 ПСЖ - Аталанта
|0
|29
|Карабах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 22:00 Бенфика - Карабах
|0
|30
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 22:00 Реал Мадрид - Марсель
|0
|31
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи
|0
|32
|Славия Прага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт
|0
|33
|Спортинг Лиссабон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат
|0
|34
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вильярреал
|0
|35
|Юнион Сент-Жилуаз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 19:45 ПСВ Эйндховен - Юнион Сент-Жилуаз
|0
|36
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вильярреал
|0
