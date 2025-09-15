Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов
Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26

С 16 по 18 сентября состоятся поединки первого тура главного еврокубка

Прогнозы на 1-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 16 по 18 сентября состоятся матчи первого тура Лиги чемпионов 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур основного этапа главного еврокубка!

🌍 Расписание и прогнозы на 1-й тур ЛЧ 2025/26:

  • 16.09. 19:45 Атлетик – Арсенал
  • 16.09. 19:45 ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
  • 16.09. 22:00 Реал Мадрид – Марсель
  • 16.09. 22:00 Ювентус – Боруссия Дортмунд
  • 16.09. 22:00 Бенфика – Карабах
  • 16.09. 22:00 Тоттенхэм – Вильярреал
  • 17.09. 19:45 Олимпиакос – Пафос
  • 17.09. 19:45 Славия Прага – Буде-Глимт
  • 17.09. 20:00 Бавария – Челси
  • 17.09. 20:00 ПСЖ – Аталанта
  • 17.09. 20:00 Ливерпуль – Атлетико
  • 17.09. 20:00 Аякс – Интер
  • 18.09. 19:45 Копенгаген – Байер
  • 18.09. 19:45 Брюгге – Монако
  • 18.09. 22:00 Манчестер Сити – Наполи
  • 18.09. 22:00 Ньюкасл – Барселона
  • 18.09. 22:00 Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай
  • 18.09. 22:00 Спортинг – Кайрат

Таблица Лиги чемпионов 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аякс 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан 0
2 Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 19:45 Атлетик Бильбао - Арсенал 0
3 Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 ПСЖ - Аталанта 0
4 Атлетик Бильбао 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 19:45 Атлетик Бильбао - Арсенал 0
5 Атлетико Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид 0
6 Барселона 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона 0
7 Байер 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер 0
8 Бавария 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Бавария - Челси 0
9 Бенфика 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 22:00 Бенфика - Карабах 0
10 Будё-Глимт 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт 0
11 Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 22:00 Ювентус - Боруссия Д 0
12 Челси 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Бавария - Челси 0
13 Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Брюгге - Монако 0
14 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай 0
15 Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер 0
16 Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай 0
17 Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан 0
18 Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 22:00 Ювентус - Боруссия Д 0
19 Кайрат 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат 0
20 Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид 0
21 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи 0
22 Марсель 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 22:00 Реал Мадрид - Марсель 0
23 Монако 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Брюгге - Монако 0
24 Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона 0
25 Олимпиакос Пирей 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 19:45 Олимпиакос Пирей - Пафос 0
26 ПСВ Эйндховен 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 19:45 ПСВ Эйндховен - Юнион Сент-Жилуаз 0
27 Пафос 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 19:45 Олимпиакос Пирей - Пафос 0
28 ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 ПСЖ - Аталанта 0
29 Карабах 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 22:00 Бенфика - Карабах 0
30 Реал Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 22:00 Реал Мадрид - Марсель 0
31 Наполи 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи 0
32 Славия Прага 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт 0
33 Спортинг Лиссабон 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат 0
34 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вильярреал 0
35 Юнион Сент-Жилуаз 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 19:45 ПСВ Эйндховен - Юнион Сент-Жилуаз 0
36 Вильярреал 0 0 0 0 0 - 0 16.09.25 22:00 Тоттенхэм - Вильярреал 0
Полная таблица

Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков Sport.ua
