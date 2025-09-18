18 сентября на Ян Брейдел пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Брюгге встретится с Монако. Поединок начнется в 19:45 по европейскому времени.

Брюгге

Команда в последнее время стабильно борется за лидерство в бельгийском футболе, и зачастую становится лучшей. Но при этом есть и постоянный конкурент - Роял Юнион. И прошлой весной он все же выиграл гонку и наконец-то стал чемпионом, сдвинув фаворита на второе место.

Начав новый цикл с реванша, пусть и в рамках Суперкубка, потом подопечные в целом смотрелись неубедительно на внутренней арене, выиграв только половину матчей, в том числе уступив в прошлом туре Ла Лувьеру. Но при этом в квалификации Лиги чемпионов получилось показать стопроцентный результат. Сначала выбили Ред Булл Зальцбург (1:0 и 3:2), а потом еще более уверенно пройдя в решающем раунде квалификации Рейнджерс (3:1 и 6:0) - но не растеряли ли при этом весь кураж?

Монако

Клуб так и не сумел вернуться на вершину, что в последний раз покорялась при юном Мбаппе, когда потеснили сам ПСЖ. Впрочем, с нынешним наставником, Ади Хюттером, все равно получается показывать стабильно хороший результат. Только перебравшись на Лазурный берег, он сделал новых подопечных вице-чемпионом. А в 2024/2025 показал третий результат в Лиге 1.

Сейчас тоже получается показывать хорошие результаты. Только с Лиллем на выезде оступились, проиграв потенциальному конкуренту 0:1. Но еще до этого дома победили 3:1 с Гавром, а после - оформляли минимальное преимущество над Страсбургом (3:2 дома) и Осером (2:1 на выезде). В общем, австриец и его футболисты сохранили важное умение брать побольше своих очков.

Статистика личных встреч

В далеком 1988-м году клубы обменялись победами на своих полях. Снова они сыграли в 2018-м, и тогда бельгийцы взяли четыре очка из шести возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как практически равную. Но все же стартовали гости заметно лучше - поверим в их победу при форе 0 (коэффициент - 1,91).