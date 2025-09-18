Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брюгге – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Брюгге
18.09.2025 19:45 - : -
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 10:18 | Обновлено 18 сентября 2025, 10:19
113
0

Брюгге – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоиится 18 сентября в 19:45 по Киеву

18 сентября 2025, 10:18 | Обновлено 18 сентября 2025, 10:19
113
0
Брюгге – Монако. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября на Ян Брейдел пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Брюгге встретится с Монако. Поединок начнется в 19:45 по европейскому времени.

Брюгге

Команда в последнее время стабильно борется за лидерство в бельгийском футболе, и зачастую становится лучшей. Но при этом есть и постоянный конкурент - Роял Юнион. И прошлой весной он все же выиграл гонку и наконец-то стал чемпионом, сдвинув фаворита на второе место.

Начав новый цикл с реванша, пусть и в рамках Суперкубка, потом подопечные в целом смотрелись неубедительно на внутренней арене, выиграв только половину матчей, в том числе уступив в прошлом туре Ла Лувьеру. Но при этом в квалификации Лиги чемпионов получилось показать стопроцентный результат. Сначала выбили Ред Булл Зальцбург (1:0 и 3:2), а потом еще более уверенно пройдя в решающем раунде квалификации Рейнджерс (3:1 и 6:0) - но не растеряли ли при этом весь кураж?

Монако

Клуб так и не сумел вернуться на вершину, что в последний раз покорялась при юном Мбаппе, когда потеснили сам ПСЖ. Впрочем, с нынешним наставником, Ади Хюттером, все равно получается показывать стабильно хороший результат. Только перебравшись на Лазурный берег, он сделал новых подопечных вице-чемпионом. А в 2024/2025 показал третий результат в Лиге 1.

Сейчас тоже получается показывать хорошие результаты. Только с Лиллем на выезде оступились, проиграв потенциальному конкуренту 0:1. Но еще до этого дома победили 3:1 с Гавром, а после - оформляли минимальное преимущество над Страсбургом (3:2 дома) и Осером (2:1 на выезде). В общем, австриец и его футболисты сохранили важное умение брать побольше своих очков.

Статистика личных встреч

В далеком 1988-м году клубы обменялись победами на своих полях. Снова они сыграли в 2018-м, и тогда бельгийцы взяли четыре очка из шести возможных.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают пару как практически равную. Но все же стартовали гости заметно лучше - поверим в их победу при форе 0 (коэффициент - 1,91).

Прогноз Sport.ua
Брюгге
18 сентября 2025 -
19:45
Монако
Фора Брюгге (0) 1.91 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Лига чемпионов: Ньюкасл – Барселона. Прогноз и анонс на матч еврокубка
Лига чемпионов: Манчестер Сити – Наполи. Прогноз и анонс на матч
Спортинг – Кайрат. Лига чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Брюгге Монако Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18 сентября 2025, 06:55 46
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»

Генеральный директор донецкого Шахтера высказался по поводу судейства

ВИДЕО. Осуществил мечту. Легионер ЛНЗ осчастливил юного фаната
Футбол | 18 сентября 2025, 09:31 0
ВИДЕО. Осуществил мечту. Легионер ЛНЗ осчастливил юного фаната
ВИДЕО. Осуществил мечту. Легионер ЛНЗ осчастливил юного фаната

Марк Ассинор подарил свою игровую футболку болельщику в Ужгороде

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17.09.2025, 15:25
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17.09.2025, 20:50
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 6
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем