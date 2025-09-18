Лига чемпионов18 сентября 2025, 22:05 | Обновлено 18 сентября 2025, 22:06
Брюгге – Монако – 4:1. Разгром и гол Фати. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов
В четверг, 18 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».
Встречу принимает стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Команда из Бельгии добыла уверенную победу со счетом 4:1. голом в составе гостей отличился Ансу Фати.
Лига чемпионов. основной раунд. 1-й тур
Брюгге – Монако – 4:1
Голы: Тресольди, 32, Оньедика, 39, Ванакен, 42, Диакхон, 75 – Фати, 90+1
