В четверг, 18 сентября, проходит матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».

Встречу принимает стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Команда из Бельгии добыла уверенную победу со счетом 4:1. голом в составе гостей отличился Ансу Фати.

Лига чемпионов. основной раунд. 1-й тур

Брюгге – Монако – 4:1

Голы: Тресольди, 32, Оньедика, 39, Ванакен, 42, Диакхон, 75 – Фати, 90+1