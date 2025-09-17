Лига чемпионов17 сентября 2025, 08:28 |
9
0
Монако – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов
17 сентября 2025, 08:28 |
9
0
В среду, 17 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».
Встречу примет стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«Монако» – «Брюгге». Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брюгге – МонакоСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 16 сентября 2025, 10:10 11
Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості
Футбол | 17 сентября 2025, 08:19 6
Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки
Футбол | 17.09.2025, 04:19
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Футбол | 17.09.2025, 08:35
Комментарии 0
Популярные новости
16.09.2025, 08:28 5
15.09.2025, 23:31 1
16.09.2025, 20:59 46
15.09.2025, 18:55 1
17.09.2025, 07:02 11
15.09.2025, 11:22 6
16.09.2025, 07:34 11
15.09.2025, 12:09 4