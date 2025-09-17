Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Монако – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Брюгге
18.09.2025 19:45 - : -
Монако
Лига чемпионов
Монако – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

Монако – Брюгге. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Монако

В среду, 17 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».

Встречу примет стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Монако» – «Брюгге». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брюгге – Монако
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Брюгге Монако Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
