Тренер Монако: «Жаль наших болельщиков. Мы должны извиниться»

Тренер «Монако» Ади Хюттер кратко прокомментировал неудачный матч против «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов, который завершился победой бельгийского клуба со счетом 4:1.

«Мы играли на равных, и я хочу извиниться перед болельщиками «Монако». Мы не оправдали ожиданий. Пенальти, который мы не реализовали при счете 0:0, возможно, изменил бы ход игры. Но нужно признать, что «Брюгге» был сильнее нас. Мне очень жаль наших болельщиков.

Это тяжелое поражение. Еще раз скажу, что «Брюгге» полностью заслужил победу – они были сильнее. Мы все разочарованы. Нас ждет анализ и подготовка к следующему матчу.

Фати? Он еще будет прогрессировать. Задача заключается в том, чтобы поднять его до уровня Лиги чемпионов. Его прогресс быстрый и многообещающий», – сказал Хюттер.