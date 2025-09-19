Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Брюгге
18.09.2025 19:45 – FT 4 : 1
Монако
Лига чемпионов
Тренер Монако: «Жаль наших болельщиков. Мы должны извиниться»

Французский клуб разгромно уступил «Брюгге» в первом туре ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine. Ади Хюттер

Тренер «Монако» Ади Хюттер кратко прокомментировал неудачный матч против «Брюгге» в первом туре Лиги чемпионов, который завершился победой бельгийского клуба со счетом 4:1.

«Мы играли на равных, и я хочу извиниться перед болельщиками «Монако». Мы не оправдали ожиданий. Пенальти, который мы не реализовали при счете 0:0, возможно, изменил бы ход игры. Но нужно признать, что «Брюгге» был сильнее нас. Мне очень жаль наших болельщиков.

Это тяжелое поражение. Еще раз скажу, что «Брюгге» полностью заслужил победу – они были сильнее. Мы все разочарованы. Нас ждет анализ и подготовка к следующему матчу.

Фати? Он еще будет прогрессировать. Задача заключается в том, чтобы поднять его до уровня Лиги чемпионов. Его прогресс быстрый и многообещающий», – сказал Хюттер.

Монако Брюгге Лига чемпионов пресс-конференция Ади Хюттер
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
