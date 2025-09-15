Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
16.09.2025 22:00 - : -
Вильярреал
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 21:56 | Обновлено 15 сентября 2025, 22:01
Тоттенхэм – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 16 сентября в 22:00 по Киеву

ФК Тоттенхэм

Во вторник, 16 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Тоттенгэмом» и «Вильярреалом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Тоттенхэм

Действующие победители Лиги Европы начали новый сезон очень достойно, даже несмотря на поражение в Суперкубке УЕФА против «ПСЖ». В 4-х стартовых турах чемпионата Англии «шпоры» одержали 3 победы, без особых проблем одолев «Бернли», «Ман Сити» и «Вест Хэм». Единственная осечка произошла в поединке против «Борнмута», где «Тоттенхэм» проиграл со счетом 1:0. С 9 баллами на счету клуб занимает 3-е место АПЛ.

Новый наставник команды Томас Франк, который летом заменил уволенного Анже Постекоглу, понемногу начинает ставить свой желаемый футбол и строить действительно конкурентоспособный коллектив, так что «Тоттенхэм» вполне может стать «темной лошадкой» текущего турнира.

Вильярреал

Не столь уверенным сейчас выглядит «Вильярреал». В 4-х стартовых турах чемпионата Испании «желтая субмарина» одержала победы над аутсайдерами «Реалом Овьедо» и «Жироной», однако впоследствии сыграла вничью с «Сельтой» и потерпела поражение от мадридского «Атлетико». С 7 очками в активе испанцы занимают 5 место турнирной таблицы Ла Лиги.

Тем не менее, у команды есть большой потенциал, в частности из-за неплохой трансферной компании летом.

Личные встречи

Команды никогда не играли между собой в официальных поединках.

Интересные факты

  • «Тоттенгэм» пропустил всего 1 гол за 4 игры Премьер-лиги в этом сезоне, лучшей статистики нет ни в одной из команд. Также «шпоры» отличились 8 забитыми мячами – 2-й лучший результат среди всех команд лиги.
  • «Тоттенхэм» забивал первым в 4 из 5 последних поединках.
  • «Вильярреал» отличился 8 мячами в текущем сезоне Ла Лиги – 2-й лучший результат чемпионата.

Возможные стартовые составы:

Тоттенхэм: Викарио – Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро – Бентанкур, Палинья, Сарр – Джонсон, Ришарлисон, Кудус

Вильярреал: Рейс – Кардона, Марин, Фойт, Моуриньо – Молейро, Гуе, Комесанья, Бьюкенен – Пепе, Микаутадзе

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.8.

