«В атаке у нас были трудности». Тренер Тоттенхэма – об игре с Вильярреалом

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк на пресс-конференции поделился мыслями о победе своей команды в первом туре Лиги чемпионов над испанским «Вильярреалом» (1:0).

– Поздравляю с первой победой в Лиге чемпионов. Как вы оцените матч?

– Спасибо. Считаю, что это была большая победа. В любом турнире важно взять три очка и хорошо стартовать. Я доволен этим. Доволен сухим матчем. Доволен игрой в обороне. Думаю, мы действовали очень хорошо и практически не дали «Вильярреалу» шансов на протяжении всего поединка. Это сильная команда, которую я очень уважаю. Конечно, в атаке у нас были трудности в тот день со созданием моментов против серьёзного соперника. Они тоже оборонялись очень организованно, мы знали об их схеме 4-4-2. Они играли агрессивно. Чтобы их обыграть, нужно было демонстрировать высший уровень в приёме, передачах, принятии решений – и они это делали. Поэтому матч получился очень равным, но в итоге мы взяли свое. Что мне нравится – у нас прочный фундамент. У нас уже четыре победы: три в Премьер-лиге и одна в Лиге чемпионов, и все четыре – на ноль, что очень важно. Конечно, мы все больше выстраиваем атакующую структуру. Хави Симонс только что присоединился к клубу. Справедливо сказать, что ему и Джеду нужно время, чтобы наладить взаимодействие. Это не жалоба, это естественно. Во втором тайме был отрезок, когда мы, получая мяч, каждый раз тут же его отдавали сопернику. Потеряли – вернули. Снова потеряли – снова вернули. Сейчас об этом легче говорить с улыбкой, но на таком уровне, конечно, нужно поднимать планку.

– Вы волновались по поводу фола Микки ван де Вена?

– Конечно. В тот момент выглядело не очень хорошо. Иногда я чётко вижу пенальти или жёлтые карточки, когда это в нашу пользу. В этот раз оставалось только надеяться. Но когда я посмотрел повтор, стало очевидно: это было за пределами штрафной. Он был чуть впереди. Это был штрафной, но точно не пенальти.

– В первом тайме было видно, что план заключался в максимальном использовании флангов через Кудуса и Хави, это доставляло большие проблемы сопернику. Но с точки зрения подключений полузащитников, которые должны были забегать мимо Ришарлисона, не не хватало ли этого в первой половине?

– Да, думаю, у нас были хорошие подключения от Лукаса и Папе по краям. Когда мы располагались чуть глубже, это срабатывало. Но таких эпизодов было слишком мало, чтобы разыграть мяч на высоких позициях, завершить и подать те кроссы, которые мы хотели. Думаю, именно этого не хватало. Хотя было немало ситуаций, когда мяч доходил и до Кудуса, и до Хави, но мы не завершали так, как должны были.

– О Хави: в первом тайме он был очень активным, создавал массу проблем, но во второй половине уже не имел такого влияния.

– Нет, причин может быть много. Думаю, было три-четыре, может, пять эпизодов, когда он должен был получить мяч быстрее, чтобы что-то создать. Но в тот день так сложилось, немного невезение.

– Лига чемпионов – очень сложный турнир, уровень выше. Придаст ли эта победа вашей команде уверенности?

– Да, согласен. Лига чемпионов невероятно тяжелая. Сегодня мы играли против очень сильной команды и сумели вырвать победу в равном матче. Это дает ощущение, что ты борешься, бежишь, делаешь многое вместе как группа – и в итоге выигрываешь. Это фантастика. Это добавляет еще один прочный слой уверенности. Иногда, когда не получается показать высший уровень, но ты все равно побеждаешь в таком равном матче – это невероятно.

– Вы побеждаете на ноль. Это то, к чему вы стремились, когда пришли?

– Эта команда, эти игроки – они будут забивать. У меня нет сомнений. Я знаю, что сегодня мы забили лишь автогол, но мы точно будем забивать. Самое главное было наладить оборону. Мы очень много работали над структурой, ключевыми принципами, возвращением в защиту. Выполняя тяжёлую работу, ты получаешь отличные шансы на победу, и мы это уже доказали.

– Когда Хави Симонс нарушал правила, имея жёлтую карточку, у вас екнуло сердце?

– Возможно. Я еще не смотрел. Думаю, был один эпизод в быстрой атаке, который можно обсуждать. Но не все, что выглядит опасно, автоматически тянет на жёлтую. Но я понимаю ваш вопрос.

– В полузащите у вас много вариантов. Это ключ к раскрытию креативности – найти правильное сочетание?

– Да, и это зависит от взаимопонимания. Например, справа Педро и Кудус уже хорошо взаимодействуют. Когда туда подключался Лукас – это выглядело правильно. Слева – Хави и Джед. Против «Вест Хэма» это работало хорошо, но еще не на 100% синхронно, как нам бы хотелось. Во втором тайме мы слишком часто теряли мяч, хотя могли разыгрывать лучше. Такое случается.

– Что вы думаете о голе?

– Я просто обрадовался, когда увидел, что мяч пересёк линию и оказался в сетке. На самом деле все было хорошо разыграно на фланге Лукасом, который выполнил подачу.

– Что скажете о требованиях пенальти в первом тайме?

– Я еще не смотрел повторы. То, что услышал со скамейки, – оба эпизода были довольно мягкими.