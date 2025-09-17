Тоттенхем – Вильярреал – 1:0. Курьезный автогол кипера. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
16 сентября в 22:00 состояля матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
В Лондоне английский Тоттенхэм обыграл Вильярреал из Испании (1:0)
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Тоттенхэм быстро забил Вильярреалу (1:0) уже на 4-й минуте. Голкипер Луис Жуниор Рейс отправил мяч в свои ворота.
Этот гол оказался единственным в матче, и Тоттенхэм стартовал в ЛЧ с набора трех очков.
Лига чемпионов. 1-й тур, 16 сентября. Лондон
Тоттенхэм (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:0
Гол: Луис Жуниор Рейс, 4 мин (автогол)
Видео гола и обзор матча
События матча
