Тоттенхем – Вильярреал – 1:0. Курьезный автогол кипера. Видео гола и обзор

16 сентября в 22:00 состояля матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

В Лондоне английский Тоттенхэм обыграл Вильярреал из Испании (1:0)

Тоттенхэм быстро забил Вильярреалу (1:0) уже на 4-й минуте. Голкипер Луис Жуниор Рейс отправил мяч в свои ворота.

Этот гол оказался единственным в матче, и Тоттенхэм стартовал в ЛЧ с набора трех очков.

Лига чемпионов. 1-й тур, 16 сентября. Лондон

Тоттенхэм (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:0

Гол: Луис Жуниор Рейс, 4 мин (автогол)

Видео гола и обзор матча