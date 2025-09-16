Атлетик Бильбао

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

16 сентября начинается основная сетка Лиги чемпионов, где в первом туре свою встречу проведут Атлетик и Арсенал. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Атлетик

Выход в Лигу чемпионов для басков значимое достижение, ведь команде сложно выдерживать конкуренцию на внутренней арене. Атлетик, а в прошлом сезоне стал четвертым в испанском чемпионате, опередив Вильярреал только по дополнительным показателям.

Старт текущего сезона Ла Лиги получился оптимистичным, выиграли три матча кряду, одолели дома Севилью – 3:2 и Райо Вальекано – 1:0. В третьем туре Атлетик сумел обыграть на выезде крепкий Бетис со счетом 2:1. Казалось, клуб продолжит свою мощную серию и в четвертом туре, где было дерби с Алавесом, подопечные Вальверде владели существенным перевесом, но в итоге умудрились уступить со счетом 0:1 из-за автогола во второй половине. Атлетик сейчас делит третье место в чемпионате, выше только Реал и Барселона. По разным причинам не сыграют семеро футболистов, самой значимой будет потеря Нико Уильямса.

Арсенал

«Канониры» неплохо начали этот сезон, команда в чемпионате одержала три победы в четырех встречах, единственное поражение было на выезде от Ливерпуля со счетом 0:1. В последнем туре Арсенал на своем поле одолел Ноттингем Форест со счетом 3:0. Подопечные Артеты наверняка серьезно отнесутся к Лиге чемпионов, которую клуб еще не выигрывал, хотя в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

В английском чемпионате команда делит второе место, отставая от лидера на 3 очка. От лондонцев можно ждать футбола высокого уровня, особенно на старте сезона, спад у них обычно происходит ближе к половине чемпионата. Из-за повреждений не сыграют Жезус, Хаверц и Сака, под вопросом Эдегор, Нергор и Салиба.

Личные встречи

Команды никогда не пересекались в официальных матчах, но чуть больше месяца назад была товарищеская встреча, тогда Арсенал одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Прогноз

Гости в этой паре котируются фаворитами, но баски в своем логове всегда играют с особым энтузиазмом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетика – 4,3, ничья – 3,55, победа Арсенала – 1,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Арсенал выше классом, хотя Атлетик привык играть против топ-клубов. Слабо верится в то, что команды покажут открытый футбол, по этой причине поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,72.