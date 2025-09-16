Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
16.09.2025 19:45 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 13:16 |
418
1

Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 сентября в 19:45 по Киеву

16 сентября 2025, 13:16 |
418
1
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

16 сентября начинается основная сетка Лиги чемпионов, где в первом туре свою встречу проведут Атлетик и Арсенал. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Атлетик

Выход в Лигу чемпионов для басков значимое достижение, ведь команде сложно выдерживать конкуренцию на внутренней арене. Атлетик, а в прошлом сезоне стал четвертым в испанском чемпионате, опередив Вильярреал только по дополнительным показателям.

Старт текущего сезона Ла Лиги получился оптимистичным, выиграли три матча кряду, одолели дома Севилью – 3:2 и Райо Вальекано – 1:0. В третьем туре Атлетик сумел обыграть на выезде крепкий Бетис со счетом 2:1. Казалось, клуб продолжит свою мощную серию и в четвертом туре, где было дерби с Алавесом, подопечные Вальверде владели существенным перевесом, но в итоге умудрились уступить со счетом 0:1 из-за автогола во второй половине. Атлетик сейчас делит третье место в чемпионате, выше только Реал и Барселона. По разным причинам не сыграют семеро футболистов, самой значимой будет потеря Нико Уильямса.

Арсенал

«Канониры» неплохо начали этот сезон, команда в чемпионате одержала три победы в четырех встречах, единственное поражение было на выезде от Ливерпуля со счетом 0:1. В последнем туре Арсенал на своем поле одолел Ноттингем Форест со счетом 3:0. Подопечные Артеты наверняка серьезно отнесутся к Лиге чемпионов, которую клуб еще не выигрывал, хотя в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

В английском чемпионате команда делит второе место, отставая от лидера на 3 очка. От лондонцев можно ждать футбола высокого уровня, особенно на старте сезона, спад у них обычно происходит ближе к половине чемпионата. Из-за повреждений не сыграют Жезус, Хаверц и Сака, под вопросом Эдегор, Нергор и Салиба.

Личные встречи

Команды никогда не пересекались в официальных матчах, но чуть больше месяца назад была товарищеская встреча, тогда Арсенал одержал уверенную победу со счетом 3:0.

Прогноз

Гости в этой паре котируются фаворитами, но баски в своем логове всегда играют с особым энтузиазмом.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетика – 4,3, ничья – 3,55, победа Арсенала – 1,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Арсенал выше классом, хотя Атлетик привык играть против топ-клубов. Слабо верится в то, что команды покажут открытый футбол, по этой причине поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,72.

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
16 сентября 2025 -
19:45
Арсенал
Тотал меньше 2.5 1.72 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
«Было хуже». Легенда Реала – об обновленной Лиге чемпионов
Проблемы для Энрике. Пять игроков ПСЖ рискуют не сыграть в Лиге чемпионов
Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Другие виды | 15 сентября 2025, 16:51 16
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м

В Токио шведский спортсмен установил 14-е мировое достижение

Терпение лопнуло. Реал отправит официальную жалобу в УЕФА из-за Барселоны
Футбол | 16 сентября 2025, 13:54 1
Терпение лопнуло. Реал отправит официальную жалобу в УЕФА из-за Барселоны
Терпение лопнуло. Реал отправит официальную жалобу в УЕФА из-за Барселоны

В Мадриде считают, что арбитры слишком благосклонно относятся к каталонскому клубу

Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Другие виды | 15.09.2025, 18:55
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
VK-Sport
Каноніри не виграють
Ответить
0
Популярные новости
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 22
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем