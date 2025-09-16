Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – Арсенал – 0:2. Джокеры Артеты. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
16.09.2025 19:45 – FT 0 : 2
Арсенал
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 21:53 | Обновлено 16 сентября 2025, 21:58
Атлетик – Арсенал – 0:2. Джокеры Артеты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября прошел матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Поединок состоится на стадионе Сан-Мамес в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал Лондон (Англия) – 0:2

Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 0:1 Мартинелли, 72 мин.

ГОЛ! 0:2 Троссард, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
