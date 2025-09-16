16 сентября прошел матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Поединок состоится на стадионе Сан-Мамес в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал Лондон (Англия) – 0:2

Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87

Видеообзор ожидается...

