АРТЕТА: «Вот такой дух Арсенала. Поэтому мне нравится работать с командой»

Тренер лондонского Арсенала Микель Артета дал пресс-конференцию после матча 1-го тура Лиги чемпионов против Атлетика Бильбао (2:0):

«Какое невероятное место для игры в футбол. Должен сказать, одна из лучших атмосфер, в которых я был. Мы знали, что первые 20–25 минут будут очень сложными, особенно из-за того, как они играли – настолько интенсивно; много прямых игроков, много дуэлей. Думаю, после этого мы начали раскрываться в течение матча, а во втором тайме были значительно более уверенными, доминирующими и выглядели гораздо более опасными. А в конце финишеры внесли свой вклад, чтобы мы выиграли матч, и в целом я очень доволен.

Замены? Они как минимум одинаково важны, а иногда и важнее. Мы обсуждали, что финишеры будут важнее в этом сезоне, иногда даже больше, чем стартовые игроки. Они могут изменить игру, особенно с той интенсивностью, с которой мы играем, особенно когда команда начинает спадать, и я очень рад это видеть. Пьеро Инкапье выходит и играет шесть минут, первые шесть минут в его жизни, а Кристиан Нергор так же. Вот такое отношение я хочу видеть у всех нас».

Габриэль Мартинелли? Полностью заслуженно. Я обожаю Габи: его отношение, его преданность, его позитив, то, что он готов делать для команды. Со стороны мы безусловно ценим все качества, которые он имеет, и которые он приносит команде, и я очень рад, что сегодня он был важен в двух эпизодах.

Как команда поддерживает Мартинелли? Вот такой дух, именно поэтому мне очень нравится каждый день работать с ними и быть частью этой команды, потому что способ, которым они заботятся друг о друге, искренний, и они действительно хотят лучшего для других. Они признают того, кто работает каждый день так, как Габи, и вы можете проходить через трудности или моменты, и признание этого, способность подключиться к нему, думаю, много для него значит.

Был ли у Габи стимул что-то доказать? Я был уверен, что Габи отреагирует именно так. Он поднял уровень и сделал это. У него такая ментальность, он постоянно готов учиться и совершенствоваться, очень требователен к себе. Это момент, который, надеюсь, снова придаст ему уверенности, потому что он совершил великолепное действие.

Игра Мартина Субименди? Он, как всегда, был чрезвычайно стабилен. Думаю, он контролировал темп игры. По мере развития матча он играл еще лучше, потому что понимал пространства, где мы могли ослабить соперника, чтобы они не шли на нас, особенно когда нам приходилось возвращать их, и в целом очень хорошо. Не только он, весь центр поля, мы нашли немного больше пространства, но команда выросла.

Атлетик Бильбао? Они очень трудолюбивые, очень крепкие, очень четко знают, что должны делать. У них тренер, который дает им идентичность и решения, которые очень трудно решить, и именно поэтому это так истощало нас в первом тайме. Во втором тайме, думаю, они физически немного упали, но мы также были немного более стабильными с мячом и больше перемещались вместе, и им было сложнее бегать. Думаю, у них было больше трудностей, но в целом, повторяю, фантастическая атмосфера и команда, которая может конкурировать с кем угодно.

Получит ли тренер «ассист» за замену Мартинелли? Эмоционально всегда очень тяжело оставлять игроков вне игры, я знаю, как сильно они хотят играть в этом турнире и что это для них значит. Каждый раз, когда даешь состав, ты расстраиваешь многих игроков, но чтобы иметь этот опыт, я посмотрел на скамейку, посмотрел на него, и в его глазах я видел, что он готов, Лео тоже. Они играют с уверенностью, и это соединение между ними также очень хорошо. Думаю, это очень поможет нам в этом сезоне.

Почему я называю игроков «финишерами», а не «заменами»? Да, я так делаю, и мне это нравится, потому что мне не нравятся другие слова для описания игроков. Думаю, если игра развивается, они будут важнее во многих минутах, поэтому качество этих минут будет определять качество нашего сезона.

Атмосфера на стадионе? Мне понравилось, мне понравилась атмосфера, как ты сказал, она была вдохновляющей, думаю, это слово, которое я бы использовал. Связь людей, страсть, с которой они живут игрой, матчем, своей командой, и это неизбежно – эта энергия передается игрокам, и именно поэтому я знал, что будет очень сложный матч.

Эмоциональное управление игроками? Я был очень четок, они знают, что я о них думаю, поэтому знают, что когда я оставляю игрока на скамейке или вне состава, мне это больно. Начиная отсюда, это единственное, что я могу делать, это моя работа, я должен принимать решения, и я должен принимать решения, исходя из увеличения вероятности выиграть футбольные матчи, и они знают, что это единственная причина, по которой я принимаю определенные решения, иногда правильные, иногда ошибочные, и они должны с этим жить. И они знают, что если мы хотим поддерживать определенный стандарт, они очень ответственны не только во время матчей, но и на тренировках, атмосфера, которую они создают, насколько они заботятся друг о друге, все это будет очень критично, и все они будут играть.

Травмы головы Микеля Мерино и Виктора Джюкереша? Думаю, у них все в порядке».