Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 00:47
386
0

Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука

Невероятно интересным получился стартовый день основного раунда ЛЧ

17 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 17 сентября 2025, 00:47
386
0
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков (справа)

Вечером 16 сентября стартовал основной раунд Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялись 6 матчей, и они запомнились яркими событиями.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянский Ювентус в компенсированное время забил 2 два гола и совершил фантастический камбек в игре с Боруссией Дортмунд (4:4).

Португальская Бенфика проиграла Карабаху из Азербайджану (2:3), ведя в счете в два мяча. В этом матче сыграли трое украинских футболистов.

Ассист у хозяев сделал Георгий Судаков (еще один его голевой пас в статистике официально был снят), а у гостей на 86-й минуте Алексей Кащук забил победный гол в ворота Анатолия Трубина.

Дубль Килиана Мбаппе принес победу мадридскому Реалу над Марселем из Франции (2:1).

Также по 3 очка на старте турнира взяли английские команды Арсенал, Тоттенхэм и бельгийский Юнион Сен-Жилуаз.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1-й тур. 16 сентября

19:45 Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал (Англия) – 0:2

Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87

19:45 ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:3

Голы: Ван Боммель, 90 – Промис Девид, 9 (пен), Аит Эль-Хадж, 39, Макаллистер, 81

22:00 Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:3

Голы: Барренчеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

22:00 Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (пен), 81 (пен) – Веа, 22

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:0

Гол: Луис Жуниор Рейс, 4 (автогол)

22:00 Ювентус (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 4:4

Голы: Йылдыз, 64, Влахович, 67, 90+4, Келли, 90+6 – Адейеми, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаини, 86 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3 - 1 01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 3
2 Арсенал 1 1 0 0 2 - 0 01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 3
3 Карабах 1 1 0 0 3 - 2 01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 3
4 Реал Мадрид 1 1 0 0 2 - 1 30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 3
5 Тоттенхэм 1 1 0 0 1 - 0 30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 3
6 Боруссия Д 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
7 Ювентус 1 0 1 0 4 - 4 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д 1
8 Аякс 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан 0
8 Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 ПСЖ - Аталанта 0
8 Атлетико Мадрид 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид 0
8 Барселона 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона 0
8 Байер 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер 0
8 Бавария 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Бавария - Челси 0
8 Будё-Глимт 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт 0
8 Челси 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Бавария - Челси 0
8 Брюгге 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Брюгге - Монако 0
8 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай 0
8 Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер 0
8 Галатасарай 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай 0
8 Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан 0
8 Кайрат 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат 0
8 Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид 0
8 Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи 0
8 Монако 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 19:45 Брюгге - Монако 0
8 Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона 0
8 Олимпиакос Пирей 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 19:45 Олимпиакос Пирей - Пафос 0
8 Пафос 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 19:45 Олимпиакос Пирей - Пафос 0
8 ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 22:00 ПСЖ - Аталанта 0
8 Наполи 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи 0
8 Славия Прага 0 0 0 0 0 - 0 17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт 0
8 Спортинг Лиссабон 0 0 0 0 0 - 0 18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат 0
32 Бенфика 1 0 0 1 2 - 3 30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах 0
33 Марсель 1 0 0 1 1 - 2 30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель 0
34 Вильярреал 1 0 0 1 0 - 1 01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал 0
35 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1 - 3 01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз 0
36 Атлетик Бильбао 1 0 0 1 0 - 2 01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
Тимоти Веа повторил достижение своего отца
ФОТО. Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем. Очень высокая оценка
Ливерпуль – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции Георгий Судаков Анатолий Трубин Алексей Кащук Андрей Лунин Килиан Мбаппе Атлетик Бильбао Арсенал Лондон ПСВ Юнион Сен-Жилуаз Бенфика Карабах Агдам Реал Мадрид Марсель Тоттенхэм Вильярреал Ювентус Боруссия Дортмунд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 45
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

«Без резких изменений дела не будет». Известный эксперт – о сборной Украины
Футбол | 16 сентября 2025, 18:11 10
«Без резких изменений дела не будет». Известный эксперт – о сборной Украины
«Без резких изменений дела не будет». Известный эксперт – о сборной Украины

Олег Федорчук видит как минимум три кандидатуры на пост наставника главной команды страны

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Тоттенхем – Вильярреал – 1:0. Курьезный автогол кипера. Видео гола и обзор
Футбол | 17.09.2025, 00:59
Тоттенхем – Вильярреал – 1:0. Курьезный автогол кипера. Видео гола и обзор
Тоттенхем – Вильярреал – 1:0. Курьезный автогол кипера. Видео гола и обзор
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
15.09.2025, 04:04 10
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем