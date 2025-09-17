Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука

Вечером 16 сентября стартовал основной раунд Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.

В этот игровой день состоялись 6 матчей, и они запомнились яркими событиями.

Итальянский Ювентус в компенсированное время забил 2 два гола и совершил фантастический камбек в игре с Боруссией Дортмунд (4:4).

Португальская Бенфика проиграла Карабаху из Азербайджану (2:3), ведя в счете в два мяча. В этом матче сыграли трое украинских футболистов.

Ассист у хозяев сделал Георгий Судаков (еще один его голевой пас в статистике официально был снят), а у гостей на 86-й минуте Алексей Кащук забил победный гол в ворота Анатолия Трубина.

Дубль Килиана Мбаппе принес победу мадридскому Реалу над Марселем из Франции (2:1).

Также по 3 очка на старте турнира взяли английские команды Арсенал, Тоттенхэм и бельгийский Юнион Сен-Жилуаз.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

1-й тур. 16 сентября

19:45 Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал (Англия) – 0:2

Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87

19:45 ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:3

Голы: Ван Боммель, 90 – Промис Девид, 9 (пен), Аит Эль-Хадж, 39, Макаллистер, 81

22:00 Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:3

Голы: Барренчеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

22:00 Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Мбаппе, 29 (пен), 81 (пен) – Веа, 22

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:0

Гол: Луис Жуниор Рейс, 4 (автогол)

22:00 Ювентус (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 4:4

Голы: Йылдыз, 64, Влахович, 67, 90+4, Келли, 90+6 – Адейеми, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаини, 86 (пен)

Турнирная таблица

Инфографика