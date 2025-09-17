Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Невероятно интересным получился стартовый день основного раунда ЛЧ
Вечером 16 сентября стартовал основной раунд Лиги чемпионов УЕФА 2025/26.
В этот игровой день состоялись 6 матчей, и они запомнились яркими событиями.
Итальянский Ювентус в компенсированное время забил 2 два гола и совершил фантастический камбек в игре с Боруссией Дортмунд (4:4).
Португальская Бенфика проиграла Карабаху из Азербайджану (2:3), ведя в счете в два мяча. В этом матче сыграли трое украинских футболистов.
Ассист у хозяев сделал Георгий Судаков (еще один его голевой пас в статистике официально был снят), а у гостей на 86-й минуте Алексей Кащук забил победный гол в ворота Анатолия Трубина.
Дубль Килиана Мбаппе принес победу мадридскому Реалу над Марселем из Франции (2:1).
Также по 3 очка на старте турнира взяли английские команды Арсенал, Тоттенхэм и бельгийский Юнион Сен-Жилуаз.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
1-й тур. 16 сентября
19:45 Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал (Англия) – 0:2
Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87
19:45 ПСВ (Нидерланды) – Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – 1:3
Голы: Ван Боммель, 90 – Промис Девид, 9 (пен), Аит Эль-Хадж, 39, Макаллистер, 81
22:00 Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:3
Голы: Барренчеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86
22:00 Реал Мадрид (Испания) – Марсель (Франция) – 2:1
Голы: Мбаппе, 29 (пен), 81 (пен) – Веа, 22
22:00 Тоттенхэм (Англия) – Вильярреал (Испания) – 1:0
Гол: Луис Жуниор Рейс, 4 (автогол)
22:00 Ювентус (Италия) – Боруссия Д (Германия) – 4:4
Голы: Йылдыз, 64, Влахович, 67, 90+4, Келли, 90+6 – Адейеми, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаини, 86 (пен)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|01.10.25 19:45 Юнион Сент-Жилуаз - Ньюкасл16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|3
|2
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|01.10.25 22:00 Арсенал - Олимпиакос Пирей16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|3
|3
|Карабах
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|01.10.25 19:45 Карабах - Копенгаген16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|3
|4
|Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|30.09.25 19:45 Кайрат - Реал Мадрид16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|3
|5
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|30.09.25 22:00 Будё-Глимт - Тоттенхэм16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|3
|6
|Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|7
|Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Ювентус 4:4 Боруссия Д
|1
|8
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан
|0
|8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 ПСЖ - Аталанта
|0
|8
|Атлетико Мадрид
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид
|0
|8
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона
|0
|8
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер
|0
|8
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Бавария - Челси
|0
|8
|Будё-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт
|0
|8
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Бавария - Челси
|0
|8
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Брюгге - Монако
|0
|8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай
|0
|8
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Копенгаген - Байер
|0
|8
|Галатасарай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Айнтрахт Ф - Галатасарай
|0
|8
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Аякс - Интер Милан
|0
|8
|Кайрат
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат
|0
|8
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид
|0
|8
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи
|0
|8
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 19:45 Брюгге - Монако
|0
|8
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Ньюкасл - Барселона
|0
|8
|Олимпиакос Пирей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 19:45 Олимпиакос Пирей - Пафос
|0
|8
|Пафос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 19:45 Олимпиакос Пирей - Пафос
|0
|8
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 22:00 ПСЖ - Аталанта
|0
|8
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Манчестер Сити - Наполи
|0
|8
|Славия Прага
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.09.25 19:45 Славия Прага - Будё-Глимт
|0
|8
|Спортинг Лиссабон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.09.25 22:00 Спортинг Лиссабон - Кайрат
|0
|32
|Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|30.09.25 22:00 Челси - Бенфика16.09.25 Бенфика 2:3 Карабах
|0
|33
|Марсель
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|30.09.25 22:00 Марсель - Аякс16.09.25 Реал Мадрид 2:1 Марсель
|0
|34
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|01.10.25 22:00 Вильярреал - Ювентус16.09.25 Тоттенхэм 1:0 Вильярреал
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|01.10.25 22:00 Байер - ПСВ Эйндховен16.09.25 ПСВ Эйндховен 1:3 Юнион Сент-Жилуаз
|0
|36
|Атлетик Бильбао
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|01.10.25 22:00 Боруссия Д - Атлетик Бильбао16.09.25 Атлетик Бильбао 0:2 Арсенал
|0
