Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов
Лига Чемпионов
Ювентус
16.09.2025 22:00 – FT 4 : 4
Боруссия Д
Лига чемпионов
Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов

Команды забили 8 голов во втором тайме

Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимал стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом тайме обе команды решили промолчать и подарили нам настоящую голевую феерию во второй половине встречи, забив по 4 гола: «пчелы» ни разу не уступали по ходу матча, а к компенсированному времени вели со счетом 4:2, но голы Влаховича и Келли принесли команде Игора Тудора ничью.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

Ювентус (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:4

Голы: Йылдыз, 63, Влахович, 68, 90+4, Келли, 90+7 – Адейеми, 52, Нмеча, 65, Коуто, 74, Бенсебаини, 86 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Viktor Shuper
крутецький матч, до самого кінця не було ясно чим закінчиться, навіть за рахунку 2:4 твердо вірилось що будуть ще голи
Макс Максов
Ювентус меньше чотирьох не забиває?)
бумбокс
Це було неймовірно, Матч дня  ! !
