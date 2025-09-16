Сумасшествие в Турине! Ювентус и Боруссия выдали феерию на 8 голов
Команды забили 8 голов во втором тайме
Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.
Встречу принимал стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
В первом тайме обе команды решили промолчать и подарили нам настоящую голевую феерию во второй половине встречи, забив по 4 гола: «пчелы» ни разу не уступали по ходу матча, а к компенсированному времени вели со счетом 4:2, но голы Влаховича и Келли принесли команде Игора Тудора ничью.
Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур
Ювентус (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:4
Голы: Йылдыз, 63, Влахович, 68, 90+4, Келли, 90+7 – Адейеми, 52, Нмеча, 65, Коуто, 74, Бенсебаини, 86 (пенальти)
Фото матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Алонсо очень тяжело начала новый сезон Лиги чемпионов
Артем хочет видеть во главе сборной Украины Мирона Маркевича