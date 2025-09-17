Ювентус – Боруссия Д – 4:4. Сумасшествие в Турине. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.
Встречу принимал стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
В невероятном матче с 8 голами туринский клуб сумел вырвать ничью забив дважды в компенсированное ко второй 45-минутке время.
Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур
Ювентус (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:4
Голы: Йылдыз, 63, Влахович, 68, 90+4, Келли, 90+6 – Адейми, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаини, 86 (пенальти)
События матча
