Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Боруссия Д – 4:4. Сумасшествие в Турине. Видео голов, обзор матча
Лига Чемпионов
Ювентус
16.09.2025 22:00 – FT 4 : 4
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 00:00 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:15
574
0

Ювентус – Боруссия Д – 4:4. Сумасшествие в Турине. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

17 сентября 2025, 00:00 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:15
574
0
Ювентус – Боруссия Д – 4:4. Сумасшествие в Турине. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимал стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В невероятном матче с 8 голами туринский клуб сумел вырвать ничью забив дважды в компенсированное ко второй 45-минутке время.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

Ювентус (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:4

Голы: Йылдыз, 63, Влахович, 68, 90+4, Келли, 90+6 – Адейми, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаини, 86 (пенальти)

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ллойд Келли (Ювентус).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
86’
ГОЛ ! С пенальти забил Рами Бенсебаини (Боруссия Д).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Коуту (Боруссия Д).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Ювентус).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
По теме:
Тимоти Веа повторил достижение своего отца
ФОТО. Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем. Очень высокая оценка
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Ювентус Боруссия Дортмунд Лига чемпионов видео голов и обзор Карим Адейеми Душан Влахович Кенан Йылдыз Ллойд Келли Феликс Нмеча Рами Бенсебаини
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Футбол | 16 сентября 2025, 19:20 13
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20

Целый ряд футболистов пропустят чемпионат мира

Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 45
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы

Артур Рудько вляпался в скандал

Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем
Футбол | 17.09.2025, 00:03
Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем
Отыгрывались с пенальти. Реал в меньшинстве вырвал победу над Марселем
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16.09.2025, 19:39
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 2
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 5
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем