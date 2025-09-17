Во вторник, 16 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу принимал стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

В невероятном матче с 8 голами туринский клуб сумел вырвать ничью забив дважды в компенсированное ко второй 45-минутке время.

Лига чемпионов. Основной раунд. 1-й тур

Ювентус (Италия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 4:4

Голы: Йылдыз, 63, Влахович, 68, 90+4, Келли, 90+6 – Адейми, 52, Нмеча, 65, Коуту, 74, Бенсебаини, 86 (пенальти)