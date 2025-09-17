ТУДОР: «Все решилось в конце. Мы в Юве постоянно работаем над менталитетом»

Итальянский Ювентус в компенсированное время забил два гола и совершил фантастический камбек в игре 1-го тура Лиги чемпионов с Боруссией Дортмунд (4:4). Коуч и игроки Юве прокомментировали драматичный матч.

Главный тренер Игор Тудор: «Это был матч, где было видно энергию, потраченную против «Интера»; в перерыве я увидел некоторых уставших игроков. Мы играли против сильной команды с игроками топ-уровня. Я поздравляю ребят, потому что в данный момент они не могли сделать больше. Последние два матча были особенными, против важных команд. Каждый, кто выходит на поле, делает это с большим духом, и это многое значит для тренера. Результат решается в конце, поэтому игроки, которые заканчивают игру, очень важны. Мы ежедневно работаем над менталитетом команды на тренировках. Приятно видеть, что мы никогда не сдаемся».

Кенан Йылдыз: «Я очень доволен и счастлив, что забил этот гол, а также очень рад, что команда заработала ценную ничью. Гол? Это было немного инстинктивно. Когда мяч пришел ко мне, я увидел немного пространства и пошел в атаку. Мы хорошо начали сезон, в раздевалке позитивная энергия. Мы все стараемся выложиться на максимум, и этот дух самопожертвования снова проявился сегодня вечером».

Душан Влахович: «Эти последние два матча были для нас очень полезными. Сегодня, учитывая ход игры, было важно не проиграть, и нам это удалось. Мы — молодая команда. Нам нужно лучше читать игру и закрывать ее раньше. Мы не можем пропускать гол сразу после того, как забили. Я всегда стараюсь делать все возможное; я никогда не доволен. У меня всегда высокие ожидания, и это мотивирует меня хотеть совершенствоваться каждый день. Я играю за одну из самых важных команд в мире, поэтому естественно, что я всегда хочу превосходить себя. Я нахожу баланс, но могу еще многое улучшить».

Глейсон Бремер: «Это важное очко, которое мы заработали, потому что боролись, чтобы его получить. Мы не можем пропускать столько голов, нам определенно нужно улучшаться в этом аспекте. В некоторых ситуациях мы могли быть более сбалансированными, но мы берем позитив в том, как отреагировали, когда оказались в роли догоняющих. Влахович? Душан важен для нас, он это показал в последних матчах».