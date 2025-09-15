16.09.2025 22:00 - : -
Ювентус – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.
Встречу примет стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
«Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус – Боруссия ДортмундСмотреть трансляцию
