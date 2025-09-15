Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Ювентус
16.09.2025 22:00 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 14:25 | Обновлено 15 сентября 2025, 14:28
28
0

Ювентус – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура основного раунда Лиги чемпионов

15 сентября 2025, 14:25 | Обновлено 15 сентября 2025, 14:28
28
0
Ювентус – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Боруссией» Дортмунд.

Встречу примет стадион «Альянц Стэдиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Ювентус» – «Боруссия» Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ювентус – Боруссия Дортмунд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шаран вспомнил, сколько динамовцы получили за победу над Спартаком
Ювентус Боруссия Дортмунд Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!
Бокс | 15 сентября 2025, 07:09 3
Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!
Кроуфорд – 3-кратный абсолют. Не устоял даже Канело!

Рецензия Льва Кравцива на один из главных поединков года

Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 14 сентября 2025, 21:20 8
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1

14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата

Итальянский журналист объяснил проблемы Довбика в Роме: «Это правда»
Футбол | 15.09.2025, 14:34
Итальянский журналист объяснил проблемы Довбика в Роме: «Это правда»
Итальянский журналист объяснил проблемы Довбика в Роме: «Это правда»
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Бокс | 15.09.2025, 03:10
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.09.2025, 17:31
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 24
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем