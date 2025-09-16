Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Ювентус
16.09.2025 22:00 - : -
Боруссия Д
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 11:33
203
0

Лига чемпионов: Ювентус – Боруссия Д. Прогноз на матч основного этапа

Поединок первого тура ЛЧ состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву

16 сентября 2025, 11:33 |
203
0
Лига чемпионов: Ювентус – Боруссия Д. Прогноз на матч основного этапа
Коллаж Sport.ua

16 сентября, свою встречу в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов проведут Ювентус и Боруссия Дортмунд. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус

Туринский клуб выдает отличный старт сезона, три победы в трех встречах позволяют делить лидерство с Наполи в Серии А. Команда начала с домашней победы над Пармой – 2:0, потом с трудом одолели на выезде Дженоа – 1:0.

Настоящая заруба получилась в последнем матче против Интера, когда Ювентус одержал волевую домашнюю победу со счетом 4:3, хотя к 82-й минуте уступал 2:3. Хоть и провели недавно сложный во всех аспектах матч, команда наверняка находится на психологическом подъеме. Вроде и играет команда сейчас неплохо, однако, есть большие сомнения в том, что Юве выдержит насыщенную борьбу на два фронта. Точно пропустят этот матч Милик и Жегрова, под вопросом Консейсау и Миретти.

Боруссия Дортмунд

У «шмелей» все привычно нестабильно, начали Бундеслигу неплохо, 7 очков в трех турах, хотя нет уверенности, что команда не провалится в следующем матче. В первой встрече чемпионата выигрывали 1:3 в гостях у Санкт-Паули, но провалили концовку, из-за чего сыграли 3:3. Далее разобрались дома с Унион Берлин – 3:0, а в последней встрече одолели на выезде Хайденхайм – 2:0.

В составе есть много талантливых игроков, можно выделить сейчас Гирасси, он в трех турах уже успел забить четыре мяча. Нико Ковач перед этой встречей не сможет рассчитывать сразу на девятерых футболистов, из-за чего не будет хватать тактической гибкости.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний, чаще побеждал Ювентус, в том числе, туринцы выиграли товарищеский матч чуть больше месяца назад – 2:1. Главную очную битву все-таки выиграла Боруссия, когда клубы пересеклись в финале Лиги чемпионов 1997 года, тогда дортмундцы одержали победу со счетом 3:1.

Прогноз

Хозяева котируются небольшими фаворитами, хотя нас ждет битва сильных и опытных команд.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ювентуса – 1,98, ничья – 3,58, победа Боруссии – 3,78.

Поскольку обе команды подходят к этой встрече в хорошей форме, есть все шансы увидеть интересный и зрелищный футбол. Перспективно выглядит вариант с обменом голами за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
16 сентября 2025 -
22:00
Боруссия Д
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
