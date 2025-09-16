Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бенфика
16.09.2025 22:00 – FT 2 : 3
Карабах
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 23:55 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:21
2741
33

Матч первого тура Лиги чемпионов в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 в пользу гостей

ФК Карабах

16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за орлов отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис. Два ассиста оформил украинский хавбек Георгий Судаков, для которого эти голевые стали первым результативными действиями в футболке лиссабонского клуба.

У гостей голы забили Леандру Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. Ворота хозяева защищал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Украинский форвард азербайджанского коллектива Кащук начал встречу в резерве и появился на поле на 77-й минуте, заменив Марко Янковича. На 86-й Алексей принес победу Карабаху!

Победа Карабаха над Бенфикой стала первой в истории для Азербайджана в Лиге чемпионов.

Во втором туре главного еврокубка Бенфика сыграет против Челси в Лондоне (30 сентября), а Карабах в Баку примет Копенгаген (1 октября).

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:3

Голы: Барренечеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

Бенфика: Анатолий Трубин, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Георгий Судаков, Ричард Риос (Леандро Баррейро Мартинс, 79), Амар Дедич, Энцо Барренечеа, Фредрик Эурснес (Франьо Иванович, 70), Андреас Шельдеруп (Джанлука Престианни, 70), Вангелис Павлидис (Энрике Араужу, 79)

Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Педро Бикальо, Кади Боржес, Марко Янкович (Алексей Кащук, 77), Элвин Джафаргулиев (Турал Байрамов, 77), Леандру Андраде (Эммануэл Аддай, 66), Абделла Зубир, Камило Дуран

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Карабах Агдам Бенфика Лига чемпионов Георгий Судаков Анатолий Трубин Алексей Кащук Вангелис Павлидис Энцо Барренечеа выбор редакции
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 33
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Макс Максов
Я думав тільки наші так вміють, на останніх хвилинах... Хоча наш слід, там також є)
Ответить
+8
Павло
Бенфіка подала заявку на перемогу в номінації "Обісранці сезону в ЛЧ" 
Ответить
+7
avk2307
Кащук приніс перемогу !!!
Карабах здолав Бенфіку.
Асисти Судакова.
Такий би заголовок дали незалежні смі.Але спорт.юа міняє місцями фокуси та пріоритети
Ответить
+7
Показать Скрыть 2 ответа
Play Games
Скільки не дивлюся цих інвалідів вони ніколи не виграють.. Скільки на них не поставлю завжди просрають. От і сьогодні на бенф. Був кеф 1,2 на Карабах 11!. Після 2-0 на Карабах мабуть був кеф 50!!!
Ответить
+5
Viktor Shuper
Бенфіка знатно обдристалась ріденьким. взагалі Бенфіка мені дуже нагадує Інтер Маямі, де Мессі шпілить. купа толкових футболістів у обох командах, але в захисті команди взагалі не вміють грати.
не матч, а тупо позорище. з 2:0 злитись на 2:3 це треба кончалигами бути останніми. після 2:0 Бенфіка практично кинула грати, по грі Карабах значно краще виглядав навіть. і результат цілком справедливий. португальські додіки обісрались
Ответить
+5
Alehandro
 Всі норм зіграли. Навіть Трубін 2 непрості удари потягнув. Те, що залетіло - не його провина...
Там ще Ярмолюк вперше за роки в Брентфорді забив. Хоч і пенальті в післяматчевій серії, але вже хоч щось...)
Ответить
+4
An124_Ukr
Карабах просто топ - дуже неочікувано і одночасно приємно було спостерігати за шикарним футболок 
Судаков 2 асиста
Кащук вирішальних гол за карабах 
Вірне було рішення вибрати саме цей матч 
Вечір футболу видався неймовірний 
Надіюсь з часом наші клуби вийдуть на такий шалений рівень - що показав карабах а то наші перці тільки в PS5 катають нажаль  ))) 
Ответить
+4
бумбокс
Трубін наловився ,Бенфіка опозорилася , Судаков паси роздавав ( можна сказати нормально зіграв ) ну а герой матчу - Кащук !!!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
З Судаковим Бенфіка заграла новими фарбами 😉
Ответить
+3
Der Gartenzwerg
Чомусь до матчу так і думав, що Бенфіка облажається. Наступний матч з Челсі, отже буде ще одна поразка
Ответить
+2
OKs100
Почему Кащук не играет в сборной? Один из лидеров Карабаха, забивает или отдает голевой пас в каждом втором матче, забивает Бенфике в ЛЧ и побеждает со своей командой, а за сборную ноль матчей.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Гундяй суркіса та медведчука sahka1981, дуже переживає за результативні дії Судакова колишнього гравця Шахтаря, гундяй ти краще переживай за результативні дії гравців фк гундяй у лізі чемпіонів. Хтось пам'ятає, коли в останнє фк гундяй, грало в основному раунді (груповому турнірі) лізі чемпіонів, і яку команду і коли вони там перемогли в останнє!?
Ответить
0
sahka1981
Все-таки зняли другий асист? Там рикошет був від гравця Карабаху.
Ответить
0
Лига
С такой позорной защитой могла и больше трёх пропустить Бенфика, и это с Карабахом дома играя. Следующая игра Бенфики в Лч с Челси и на выезде
Ответить
0
Обсервер Влад
Кащука в Бенфіку, Судакова - в Карабах
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
--------------------
А почему не Трубин пропустил 3?
Ответить
0
Денис Брегін
єбать рахіти
Ответить
0
Burevestnik
Трубін наловив  бо Судаков паси роздавав,
типу ніби гра в преферанс...
 гарно у них вийшло.
Ответить
-1
contr
Бенфіка обісралась ! Трубін -метеликів впустив а Судаков на останніх хвилинах з двох метрів не попадав! Звьозди всралися ☝️💩
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Отаман
Дуже добра гра, дуже добре що колишні гравці Шахтаря відзначалися результативними діями асистами і голом. Не дуже тільки добре, що Трубін пропустив три голи
Ответить
-5
