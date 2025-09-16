Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Матч первого тура Лиги чемпионов в Лиссабоне завершился со счетом 3:2 в пользу гостей
16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.
Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Голами за орлов отличились Энцо Барренечеа и Вангелис Павлидис. Два ассиста оформил украинский хавбек Георгий Судаков, для которого эти голевые стали первым результативными действиями в футболке лиссабонского клуба.
У гостей голы забили Леандру Андраде, Камило Дуран и Алексей Кащук. Ворота хозяева защищал голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.
Украинский форвард азербайджанского коллектива Кащук начал встречу в резерве и появился на поле на 77-й минуте, заменив Марко Янковича. На 86-й Алексей принес победу Карабаху!
Победа Карабаха над Бенфикой стала первой в истории для Азербайджана в Лиге чемпионов.
Во втором туре главного еврокубка Бенфика сыграет против Челси в Лондоне (30 сентября), а Карабах в Баку примет Копенгаген (1 октября).
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября
Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:3
Голы: Барренечеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86
Бенфика: Анатолий Трубин, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Георгий Судаков, Ричард Риос (Леандро Баррейро Мартинс, 79), Амар Дедич, Энцо Барренечеа, Фредрик Эурснес (Франьо Иванович, 70), Андреас Шельдеруп (Джанлука Престианни, 70), Вангелис Павлидис (Энрике Араужу, 79)
Карабах: Матеуш Кохальски, Матеус Силва, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Педро Бикальо, Кади Боржес, Марко Янкович (Алексей Кащук, 77), Элвин Джафаргулиев (Турал Байрамов, 77), Леандру Андраде (Эммануэл Аддай, 66), Абделла Зубир, Камило Дуран
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
