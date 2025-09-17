Лига чемпионов17 сентября 2025, 01:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:22
Бенфика – Карабах – 2:3. Кащук забил Трубину, ассисты Судакова. Видео голов
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
17 сентября 2025, 01:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:22
16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.
Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября
Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:3
Голы: Барренечеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Карабах).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Камило Дуран (Карабах).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Барренечеа (Бенфика).
