Лига Чемпионов
Бенфика
16.09.2025 22:00 – FT 2 : 3
Карабах
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 01:14 | Обновлено 17 сентября 2025, 01:22
Бенфика – Карабах – 2:3. Кащук забил Трубину, ассисты Судакова. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:3

Голы: Барренечеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Карабах).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Камило Дуран (Карабах).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Леандру Андраде (Карабах).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Барренечеа (Бенфика).
Бенфика Карабах Агдам Лига чемпионов видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Алексей Кащук
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
