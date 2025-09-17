Бенфика – Карабах – 2:3. Кащук забил Трубину, ассисты Судакова. Видео голов

16 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Карабах.

Поединок прошел на арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Бенфика (Португалия) – Карабах (Азербайджан) – 2:3

Голы: Барренечеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

Видеообзор матча