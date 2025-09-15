16 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Карабах (Азербайджана).

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В составе орлов выступают украинские футболисты Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер).

Следующие соперники Бенфики и Карабаха в ЛЧ 2025/26:

Бенфика: Челси, Ньюкасл, Байер, Аякс, Наполи, Ювентус и Реал

Челси, Ньюкасл, Байер, Аякс, Наполи, Ювентус и Реал Карабах: Копенгаген, Атлетик, Челси, Наполи, Аякс, Айнтрахт Ф, Ливерпуль

Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.