Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 16 сентября в 22:00 по Киеву
16 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Карабах (Азербайджана).
Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе орлов выступают украинские футболисты Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер).
Следующие соперники Бенфики и Карабаха в ЛЧ 2025/26:
- Бенфика: Челси, Ньюкасл, Байер, Аякс, Наполи, Ювентус и Реал
- Карабах: Копенгаген, Атлетик, Челси, Наполи, Аякс, Айнтрахт Ф, Ливерпуль
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
