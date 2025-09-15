Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бенфика
16.09.2025 22:00 - : -
Карабах
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 22:31 | Обновлено 15 сентября 2025, 23:07
Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 16 сентября в 22:00 по Киеву

Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

16 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика (Португалия) и Карабах (Азербайджана).

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе орлов выступают украинские футболисты Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер).

Следующие соперники Бенфики и Карабаха в ЛЧ 2025/26:

  • Бенфика: Челси, Ньюкасл, Байер, Аякс, Наполи, Ювентус и Реал
  • Карабах: Копенгаген, Атлетик, Челси, Наполи, Аякс, Айнтрахт Ф, Ливерпуль

Бенфика – Карабах. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бенфика – Карабах
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Бенфика Карабах Агдам Анатолий Трубин Георгий Судаков Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
