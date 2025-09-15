Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Бенфика
16.09.2025 22:00
Карабах
Лига чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву

Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

16 сентября на Да Луш пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Бенфика встретится с Карабахом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Бенфика

Команда несколько лет кряду оставалась за спиной у своих соседей и врагов - Спортинга. В прошлом сезоне у него выиграли только Кубок Лиги, зимой, когда Трубин победил в серии пенальти. На этот раз Бруну Лаже и его подопечные настроены максимально серьезно. Уже было выиграно первое дерби, за Суперкубок. Да и в Примейре стартовали с побед. Но Судакову, одному из тех, кто был подписан уже в дэйдлайн, дебют испортили - Санта-Клара на добавленных минутах подкараулила ошибку ветерана, Отаменди, и сровняла на 1:1.

При этом португальцы прекрасно проявили себя в квалификации, при том, что соперники у них были сильны. Сначала прошли Ниццу, обыграв ее в обоих матчах 2:0. Потом в противостоянии с Фенербахче именно клуб из Лиссабона забил единственный мяч за 2 встречи.

Карабах

Клуб вполне по делу может ассоциироваться с ПСЖ. Как по тому, насколько он богаче и, соответственно, сильнее всех на внутренней арене. Весной было выиграно очередное уже чемпионство - за последнее время только однажды позволили Нефтчи выбраться на первое место.

Также с парижанами можно сравнить из-за зацикленности на Лиге чемпионов. Вот только азербайджанцы долго не могли преодолеть квалификацию. На этот раз у них получилось, причем смотрелись подопечные Гурбана Гурбанова максимально уверенно. Что Шелбурн, что Шкендию они обыгрывали по дважды. И только в Будапеште уступили перестрелку в один гол, но до этого у них получилось дома оформить с Ференцварошем 3-1, так что было комфортное преимущество, которое и вылилось в долгожданное продвижение в основной раунд главного еврокубка.

Статистика личных встреч

Это первый визит клуба из Баку так далеко на Запад.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что подопечные Бруну Лаже второй раз кряду потеряют очки. Ставим на их победу с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,61).

Бенфика
16 сентября 2025 -
22:00
Карабах
