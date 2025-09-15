Атлетик Бильбао

Атлетик – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Лиги чемпионов 16 сентября в 21:45
16 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик (Испания) и Арсенал (Англия).
Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В августе 2025 года эти коллективы провели товарищеский матч – Emirates Cup 2025. Победу со счетом 3:0 отпраздновали канониры.
Следующие соперники Арсенала и Атлетика в ЛЧ 2025/26:
- Арсенал: Олимпиакос, Атлетико, Славия Прага, Бавария, Брюгге, Интер, Кайрат
- Атлетик: Боруссия Дортмунд, Карабах, Ньюкасл, Славия Прага, ПСЖ, Аталанта, Спортинг
Атлетик – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
