Атлетик Бильбао

16 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик (Испания) и Арсенал (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

В августе 2025 года эти коллективы провели товарищеский матч – Emirates Cup 2025. Победу со счетом 3:0 отпраздновали канониры.

Следующие соперники Арсенала и Атлетика в ЛЧ 2025/26:

Арсенал: Олимпиакос, Атлетико, Славия Прага, Бавария, Брюгге, Интер, Кайрат

Атлетик: Боруссия Дортмунд, Карабах, Ньюкасл, Славия Прага, ПСЖ, Аталанта, Спортинг

