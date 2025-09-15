Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетик – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Атлетик Бильбао
16.09.2025 19:45 - : -
Арсенал
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 21:28 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:36
Атлетик – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Лиги чемпионов 16 сентября в 21:45

Коллаж Sport.ua

16 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик (Испания) и Арсенал (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В августе 2025 года эти коллективы провели товарищеский матч – Emirates Cup 2025. Победу со счетом 3:0 отпраздновали канониры.

Следующие соперники Арсенала и Атлетика в ЛЧ 2025/26:

  • Арсенал: Олимпиакос, Атлетико, Славия Прага, Бавария, Брюгге, Интер, Кайрат
  • Атлетик: Боруссия Дортмунд, Карабах, Ньюкасл, Славия Прага, ПСЖ, Аталанта, Спортинг

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Атлетик – Арсенал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
