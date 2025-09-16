Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 сентября 2025, 21:43 | Обновлено 16 сентября 2025, 21:47
Гениальные замены Артеты. Арсенал дожал Атлетик на старте Лиги чемпионов

Канониры на выезде переиграли басков в первом туре главного еврокубка со счетом 2:0

Гениальные замены Артеты. Арсенал дожал Атлетик на старте Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября прошел матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Поединок состоится на стадионе Сан-Мамес в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После первого сложного тайма гости забили дважды во второй 45-минутке – отличились Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард. Кроме того, они отметились ассистами друг на друга.

Наставник Арсенала Микель Артета выпустил Мартинелли и Троссарда во втором тайме – Леандро вышел на 65-й, а Габриэл появился на поле на 71-й.

Во втором туре главного еврокубка Атлетик сыграет против Боруссии Дортмунд на выезде, а Арсенал поборется против Олимпиакоса в Лондоне. Обе встречи состоятся 1 октября.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал Лондон (Англия) – 0:2

Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87

По теме:
ВИДЕО. Судаков отдал ассист на 6-й минуте матча Лиги чемпионов за Бенфику
Ювентус – Боруссия Дортмунд. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал Мадрид – Марсель. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Микель Артета Леандро Троссард Габриэл Мартинелли Лига чемпионов Арсенал Лондон Атлетик Бильбао
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
