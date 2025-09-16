Гениальные замены Артеты. Арсенал дожал Атлетик на старте Лиги чемпионов
Канониры на выезде переиграли басков в первом туре главного еврокубка со счетом 2:0
16 сентября прошел матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.
Поединок состоится на стадионе Сан-Мамес в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.
После первого сложного тайма гости забили дважды во второй 45-минутке – отличились Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард. Кроме того, они отметились ассистами друг на друга.
Наставник Арсенала Микель Артета выпустил Мартинелли и Троссарда во втором тайме – Леандро вышел на 65-й, а Габриэл появился на поле на 71-й.
Во втором туре главного еврокубка Атлетик сыграет против Боруссии Дортмунд на выезде, а Арсенал поборется против Олимпиакоса в Лондоне. Обе встречи состоятся 1 октября.
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября
Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал Лондон (Англия) – 0:2
Голы: Мартинелли, 72, Троссард, 87
