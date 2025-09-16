16 сентября прошел матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Поединок состоится на стадионе Сан-Мамес в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй мяч для канониров забил Лендро Троссард на 87-й минуте. Ассист на него отдал Габриэл Мартинелли.

Троссард и Мартинелли в этой встрече отметились по голу и по голевой передаче.

ВИДЕО. Как Троссард установил окончательный счет в матче Атлетик – Арсенал