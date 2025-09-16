Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Троссард установил окончательный счет в матче Атлетик – Арсенал
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 22:45 | Обновлено 16 сентября 2025, 23:19
81
0

ВИДЕО. Как Троссард установил окончательный счет в матче Атлетик – Арсенал

Леандро поразил ворота соперников на 87-й минуте, канониры выиграли матч ЛЧ 2:0

16 сентября 2025, 22:45 | Обновлено 16 сентября 2025, 23:19
81
0
ВИДЕО. Как Троссард установил окончательный счет в матче Атлетик – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября прошел матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Поединок состоится на стадионе Сан-Мамес в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Второй мяч для канониров забил Лендро Троссард на 87-й минуте. Ассист на него отдал Габриэл Мартинелли.

Троссард и Мартинелли в этой встрече отметились по голу и по голевой передаче.

ВИДЕО. Как Троссард установил окончательный счет в матче Атлетик – Арсенал

По теме:
ВИДЕО. Реал сразу после удаления выходит вперед в матче с Марселем
ВИДЕО. 4 гола за 11 минут. Фантастический матч Ювентуса и Боруссии Д
ВИДЕО. Счет открыт. Адейеми забил в ворота Ювентуса
Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Лига чемпионов Габриэл Мартинелли Леандро Троссард видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16 сентября 2025, 07:07 10
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды

Алиссон Сантана заинтересовал «РБ Лейпциг»

Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Бокс | 16 сентября 2025, 08:03 4
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира

Теренс Кроуфорд поднялся с третьей на первую позицию после победы в Лас-Вегасе

Известна судьба экс-игрока Динамо и Шахтера, которого поймали на границе
Футбол | 16.09.2025, 23:15
Известна судьба экс-игрока Динамо и Шахтера, которого поймали на границе
Известна судьба экс-игрока Динамо и Шахтера, которого поймали на границе
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Другие виды | 16.09.2025, 16:45
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем