ВИДЕО. Как Троссард установил окончательный счет в матче Атлетик – Арсенал
Леандро поразил ворота соперников на 87-й минуте, канониры выиграли матч ЛЧ 2:0
16 сентября прошел матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.
Поединок состоится на стадионе Сан-Мамес в Испании. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу канониров.
Второй мяч для канониров забил Лендро Троссард на 87-й минуте. Ассист на него отдал Габриэл Мартинелли.
Троссард и Мартинелли в этой встрече отметились по голу и по голевой передаче.
