ВИДЕО. Мартинелли вышел на поле и спустя минуту забил в ворота Атлетика
Габриэл вывел Арсенал вперед на 72-й минуте матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.
Коллективы играют на стадионе Сан-Мамес в Испании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 72-й минуте счет стал 1:0. Канониров вперед вывел бразилец Габриэл Мартинелли после отличных индивидуальных действий и эффектного ассиста Леандро Троссарда.
Мартинелли появился на поле на 71-й и спустя минуту поразил ворота соперников.
❗️ ВИДЕО. Мартинелли вышел на поле и спустя минуту забил в ворота Атлетика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алиссон Сантана заинтересовал «РБ Лейпциг»
Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості