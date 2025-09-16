ВИДЕО. Мартинелли вышел на поле и спустя минуту забил в ворота Атлетика

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 21:25 | Обновлено 16 сентября 2025, 22:07
Габриэл вывел Арсенал вперед на 72-й минуте матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Коллективы играют на стадионе Сан-Мамес в Испании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 72-й минуте счет стал 1:0. Канониров вперед вывел бразилец Габриэл Мартинелли после отличных индивидуальных действий и эффектного ассиста Леандро Троссарда.

Мартинелли появился на поле на 71-й и спустя минуту поразил ворота соперников.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
