18 сентября на Паркен пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Копенгаген встретится с Байером. Поединок начнется в 19:45 по европейскому времени.

Копенгаген

Команда стабильно неплоха на национальном уровне и выигрывает в среднем по одному титулу за два сезона. И в последние годы это еще раз подтвердили. Если в 2024-м уступили первенство Мидтьюлланду, то весной, наоборот, получилось взять у него реванш, сместив с лидирующей позицией уже на финишной прямой.

Сейчас кстати, подопечные Нееструпа не особенно убедительно смотрятся. В крайнем туре они и вовсе уступили на выезде Брондбю. С другой стороны, в квалификации датчане показали хорошие результаты. Да, у них был путь чемпионов, но все равно после Дриты были достаточно серьезные противники, сначала Мальме, а потом Базель. С обоими, кстати, была сухая домашняя победа после того, как на выезде заканчивали встречу вничью.

Байер

Клуб только весной закончил довольно короткий, но яркий отрезок, когда тренерский пост занимал Хаби Алонсо. С ним впервые выиграли серебряную салатницу за всю историю. Конечно, сложно было удержаться на том уровне - и это не удалось. Впрочем, прошлый сезон испанец закончил удачно (выход в плей-офф Лиги чемпионов, второе место в Бундеслиге, и только в кубке прошли Баварию, но уступили Арминии в полуфинале), и только потом уехал в Мадрид.

Ушел не только тренер - было потеряно целый ряд ключевых игроков во главе с Виртцем. Но все равно приглашение тен Хага все еще больше усугубило, ведь он рассорился со всеми. В итоге его сняли уже после второго тура нового сезона - в тех поединках проиграли Хоффенхайму, причем дома, и свели к 3:3 встречу с Вердером. Новый наставник, Юлманд, что пришел во время паузы на игры сборных, по крайней мере, начал с победы - причем со счетом 3:1 обыграли сильный Айнтрахт.

Статистика личных встреч

Все три очных поединка, и пара официальных в Лиге чемпионов в 2014-м, и товарищеский в начале позапрошлого года, заканчивались победами немцев.

Прогноз

Букмекерские конторы сейчас тоже больше верят в гостей. Но их новый наставник пока провел только один матч на посту. Пока лучше брать нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,82).