Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Копенгаген
18.09.2025 19:45 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 11:35 |
21
0

Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Лиги чемпионов 18 сентября в 19:45

18 сентября 2025, 11:35 |
21
0
Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.

Поединок пройдет на арене Парк Стэдиум в Дании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 2014 году команди пересекались друг с другом в финальном раунде квалификации ЛЧ. Тогда оба матча выиграл леверкузенский клуб – 3:2, 4:0.

Следующие соперники Копенгагена и Байера в ЛЧ 2025/26:

  • Копенгаген: Карабах, Боруссия Дортмунд, Тоттенхэм, Кайрат, Вильярреал, Наполи, Барселона
  • Байер: ПСВ, ПСЖ, Бенфика, Манчестер Сити, Ньюкасл, Олимпиакос, Вильярреал

Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Копенгаген – Байер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
39-летний тинейджер, Кейн – вездесущий. 14 мыслей про матч Баварии и Челси
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона
Копенгаген Байер Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 17:59 1
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Виктория прошла в следующий раунд

Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17 сентября 2025, 15:25 8
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина

Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба

Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Футбол | 17.09.2025, 21:45
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Футбол | 18.09.2025, 12:11
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Тупчий подколол критиков перед матчем Украины против Италии на ЧМ-2025
Волейбол | 18.09.2025, 11:24
Тупчий подколол критиков перед матчем Украины против Италии на ЧМ-2025
Тупчий подколол критиков перед матчем Украины против Италии на ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 5
Бокс
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем