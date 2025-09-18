18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.

Поединок пройдет на арене Парк Стэдиум в Дании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 2014 году команди пересекались друг с другом в финальном раунде квалификации ЛЧ. Тогда оба матча выиграл леверкузенский клуб – 3:2, 4:0.

Следующие соперники Копенгагена и Байера в ЛЧ 2025/26:

Копенгаген: Карабах, Боруссия Дортмунд, Тоттенхэм, Кайрат, Вильярреал, Наполи, Барселона

Карабах, Боруссия Дортмунд, Тоттенхэм, Кайрат, Вильярреал, Наполи, Барселона Байер: ПСВ, ПСЖ, Бенфика, Манчестер Сити, Ньюкасл, Олимпиакос, Вильярреал

Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.