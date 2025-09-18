Копенгаген – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура Лиги чемпионов 18 сентября в 19:45
18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.
Поединок пройдет на арене Парк Стэдиум в Дании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 2014 году команди пересекались друг с другом в финальном раунде квалификации ЛЧ. Тогда оба матча выиграл леверкузенский клуб – 3:2, 4:0.
Следующие соперники Копенгагена и Байера в ЛЧ 2025/26:
- Копенгаген: Карабах, Боруссия Дортмунд, Тоттенхэм, Кайрат, Вильярреал, Наполи, Барселона
- Байер: ПСВ, ПСЖ, Бенфика, Манчестер Сити, Ньюкасл, Олимпиакос, Вильярреал
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
