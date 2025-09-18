18.09.2025 19:45 – FT 2 : 2
Лига чемпионов18 сентября 2025, 22:20 |
319
0
Копенгаген – Байер – 2:2. Штрафной Гримальдо, автогол на 90+1. Видео голов
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
18 сентября 2025, 22:20 |
319
0
18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.
Поединок прошел на арене Парк Стэдиум в Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября
Копенгаген (Дания) – Байер (Германия) – 2:2
Голы: Ларссон, 9, Роберт, 87 – Гримальдо, 82, Хацидиакос, 90+1 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Пантелис Хацидиакос (Копенгаген).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт (Копенгаген), асcист Родриго Уэскас.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Ларссон (Копенгаген), асcист Элиас Ашури.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2025, 08:00 2
Тренер – о годовщине смерти Гусина
Футбол | 18 сентября 2025, 15:59 17
Клуб провел презентацию игрока
Футбол | 18.09.2025, 03:49
Футбол | 18.09.2025, 22:05
Футбол | 17.09.2025, 23:54
Комментарии 0
Популярные новости
16.09.2025, 22:24
17.09.2025, 07:02 18
16.09.2025, 23:55 55
17.09.2025, 16:44 20
17.09.2025, 21:45 3
17.09.2025, 08:43 12
17.09.2025, 06:20 4
17.09.2025, 18:45 24