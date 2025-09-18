18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.

Поединок прошел на арене Парк Стэдиум в Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября

Копенгаген (Дания) – Байер (Германия) – 2:2

Голы: Ларссон, 9, Роберт, 87 – Гримальдо, 82, Хацидиакос, 90+1 (автогол)

Видеообзор матча