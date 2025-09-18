Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Копенгаген – Байер – 2:2. Штрафной Гримальдо, автогол на 90+1. Видео голов
Лига Чемпионов
Копенгаген
18.09.2025 19:45 – FT 2 : 2
Байер
Лига чемпионов
Копенгаген – Байер – 2:2. Штрафной Гримальдо, автогол на 90+1. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

Копенгаген – Байер – 2:2. Штрафной Гримальдо, автогол на 90+1. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Копенгаген и Байер.

Поединок прошел на арене Парк Стэдиум в Дании. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 18 сентября

Копенгаген (Дания) – Байер (Германия) – 2:2

Голы: Ларссон, 9, Роберт, 87 – Гримальдо, 82, Хацидиакос, 90+1 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Пантелис Хацидиакос (Копенгаген).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт (Копенгаген), асcист Родриго Уэскас.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Гримальдо (Байер).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Джордан Ларссон (Копенгаген), асcист Элиас Ашури.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
