Трубин пропустил два гола в раздевалку, и Бенфика уже проигрывает Браге

Украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча в конце первого тайма матча Бенфики против Браги.

28 декабря в 20:00 проходит матч 16-го тура чемпионата Португалии. Брага принимает Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.

Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок. Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.

Николас Отаменди открыл счет на 29-й минуте после навеса Георгия Судакова с флангового штрафного.

После этого украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча от Родриго Саласара (38 мин) и Пау Виктора (45+1 мин).

Брага впереди в счете в матче против Бенфики после первого тайма (2:1, перерыв).

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря

Брага – Бенфика – 2:1 (перерыв)

Голы: Родриго Саласар, 38, Пау Виктор, 45+1 – Николас Отаменди, 29