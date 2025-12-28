Трубин пропустил два гола в раздевалку, и Бенфика уже проигрывает Браге
Для Браги в конце первого тайма голы забили Родриго Саласар и Пау Виктор
Украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча в конце первого тайма матча Бенфики против Браги.
28 декабря в 20:00 проходит матч 16-го тура чемпионата Португалии. Брага принимает Бенфику на домашней арене Эштадиу Мунисипал де Брага.
Коуч Бенфики Жозе Моуриньо включил двух украинцев в стартовый состав на поединок. Голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков вышли в основе орлов.
Николас Отаменди открыл счет на 29-й минуте после навеса Георгия Судакова с флангового штрафного.
После этого украинский вратарь Анатолий Трубин пропустил два мяча от Родриго Саласара (38 мин) и Пау Виктора (45+1 мин).
Брага впереди в счете в матче против Бенфики после первого тайма (2:1, перерыв).
Чемпионат Португалии. 16-й тур, 28 декабря
Брага – Бенфика – 2:1 (перерыв)
Голы: Родриго Саласар, 38, Пау Виктор, 45+1 – Николас Отаменди, 29
