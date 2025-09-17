Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

17 сентября, продолжится праздник Лиги чемпионов, свой матч первого тура на Этапе лиги проведут Бавария и Челси. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бавария

Немецкий гранд в прошлом сезоне вернул себе первенство на внутренней арене, сумев стать чемпионом. В этом сезоне команда уже успела выиграть Суперкубок Германии, одолев Штутгарт – 2:1.

Команда выдала эффектный старт Бундеслиги, три победы в трех матчах, с общей разницей мячей 14:2. Баварцы разгромили дома Лейпциг – 6:0, потом одолели в гостях Аугсбург – 3:2, а потом не оставили шансов в родных стенах Гамбургу – 5:0. В отличной форме Харри Кейн, на его счету в чемпионате уже 5 голов и три результативные передачи.

Для Баварии, всегда важно бороться за победу в Лиге чемпионов, на летнем клубном чемпионате мира клуб дошел до четвертьфинала турнира.

Челси

«Синие» провели солидный прошлый сезон, они смогли выиграть Лигу конференций и финишировать в топ-4 АПЛ, что позволило пробиться в Лигу чемпионов. «Вишенкой на торте» стала победа на клубном чемпионате мира, где был серьезной состав участников.

Старт сезона можно считать неплохим, команда идет без поражений, после четырех туров АПЛ, но занимает пятое место, так как одержала две победы и дважды сыграла вничью. Отставание от лидера составляет 4 очка, а до второго места всего один балл. Обидная потеря очков была в последнем туре, в гостях против Брентфорда, когда сыграли 2:2, соперник сравнял только на 90+3 минуте. Подопечные Марески могут обыграть любого соперника, в этой Лиги чемпионов они должны себя проявить.

Личные встречи

В очных противостояниях Бавария побеждала чаще, но главный матч состоялся в 2012-м году. Тот матч состоялся в финале Лиги чемпионов, на стадионе баварцев, Челси был андердогом, однако, сумел выиграть тот матч в серии пенальти.

Прогноз

Нас ожидает битва с эффектной афишей, Бавария котируется фаворитом, что в основном объясняется фактором своей арены.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Баварии – 1,65, ничья – 4,38, победа Арсенала – 4,69. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Обе команды высокого уровня, которые должны создать немало опасных моментов, поставлю здесь на обмен забитыми мячами за 1,53.