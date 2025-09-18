Лига чемпионов18 сентября 2025, 00:09 |
255
0
Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
18 сентября 2025, 00:09 |
255
0
17 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.
Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяв.
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 17 сентября
Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1
Голы: Чалоба, 20 (автогол), Кейн, 26 (пен.), 63 – Палмер, 29
Видеообзор ожидается...
ГОЛ! 1:0 Чалоба, 20 мин. (автогол)
ГОЛ! 2:0 Кейн, 26 мин. (пен.)
ГО!Л 2:1 Палмер, 29 мин.
ГОЛ! 3:1 Кейн, 63 мин.
