Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 00:09 |
255
0

Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

18 сентября 2025, 00:09 |
255
0
Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяв.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 17 сентября

Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1

Голы: Чалоба, 20 (автогол), Кейн, 26 (пен.), 63 – Палмер, 29

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 1:0 Чалоба, 20 мин. (автогол)

ГОЛ! 2:0 Кейн, 26 мин. (пен.)

ГО!Л 2:1 Палмер, 29 мин.

ГОЛ! 3:1 Кейн, 63 мин.

По теме:
Манчестер Сити – Наполи. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Как Вирджил ван Дейк принес победу Ливерпулю над Атлетико
Опасность последних минут. Ливерпуль вырвал победу над Атлетико
Бавария Челси Бавария - Челси видео голов и обзор Лига чемпионов пенальти автогол Гарри Кейн Коул Палмер Трево Чалоба
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 17:59 1
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Виктория прошла в следующий раунд

ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Футбол | 17 сентября 2025, 17:55 9
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами

Готовы отдать 15 тысяч гривен?

Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом
Футбол | 17.09.2025, 23:53
Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом
Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17.09.2025, 07:02
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем