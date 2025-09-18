Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор

17 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяв.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 17 сентября

Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1

Голы: Чалоба, 20 (автогол), Кейн, 26 (пен.), 63 – Палмер, 29

Видеообзор ожидается...

ГОЛ! 1:0 Чалоба, 20 мин. (автогол)

ГОЛ! 2:0 Кейн, 26 мин. (пен.)

ГО!Л 2:1 Палмер, 29 мин.

ГОЛ! 3:1 Кейн, 63 мин.