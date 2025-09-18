Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энцо МАРЕСКА: «Футболист Баварии должен был получить красную карточку»
Лига Чемпионов
Бавария
17.09.2025 22:00 – FT 3 : 1
Челси
Лига чемпионов
Энцо МАРЕСКА: «Футболист Баварии должен был получить красную карточку»

Главный тренер «Челси» ответил на вопросы журналистов после поражения в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

В среду, 17 сентября, немецкая «Бавария» и лондонский «Челси» провели матч первого тура Лиги чемпионов, по итогам которого мюнхенская команда победила со счетом 3:1.

После завершения этого противостояния главный тренер английского клуба Энцо Мареска ответил на вопросы журналистов и поделился эмоциями после гостевого поражения:

Каковы были ваши впечатления от этого матча?

– Думаю, первые 20 минут мы начали очень, очень хорошо, создали два ключевых момента. Потом пропустили гол, динамика немного изменилась, но даже несмотря на это, мы продолжили играть и забили гол. Наверное, забитый нами гол – это тоже непростое решение для главного арбитра, ведь можно судить по-разному, но это не наша проблема.

Я с вами не согласен, потому что вы сказали, что второй тайм был намного лучше первого, до пропущенного нами гола, и ещё 10 минут после него. В таком турнире команде нужно было полностью сосредоточиться и играть все 90 минут. Думаю, мы сыграли хорошо, но не всю игру.

– Как вы думаете, Джонатан Та должен был быть удален с поля из-за нарушения?

– Для меня это должна была быть красная карточка... Та должен был получить удаление... Я всегда говорил, что красная карточка нужна, когда нет намерения бить по мячу, а есть намерение ударить другого игрока. Почему это не красная карточка? Судья сказал, что это было недостаточно жёстко или агрессивно. В любом случае, вы пытаетесь нарушить правила. Поэтому, чтобы показать вам красную карточку, арбитру, наверное, нужно увидеть вашу кровь или что-то ещё. Так что для меня никаких сомнений нет.

– Как вы думаете, мог ли бы быть иной результат, если бы Джонатану Та показали красную карточку?

– Лично я доволен игрой, потому что мы знали, как тяжело было приехать сюда против этой команды. Мы знали, что это будет очень тяжёлая игра, тяжёлый матч, но в целом, я думаю, мы боролись очень хорошо. В первые 20 минут, опять же, мы не пропустили ни одного мяча, создали два момента, потом пропустили гол и соперник переломил ход игры. Очень сложно приехать сюда и контролировать игру 95-100 минут. Это нереально.

– Стало ли это хорошим напоминанием для игроков об уровне Лиги чемпионов, ведь вы допустили всего три ошибки, и все они привели к голам?

– Честно говоря, я думаю, игроки уже знали об этом турнире, о трудностях. Нельзя допускать ошибок, как это сделали мы, но это игра, в которой, как я только что сказал игрокам, мы можем многому научиться и построить что-то особенное на этом поражении.

Повторюсь, играть против этой команды, пытаться доминировать и контролировать игру 95, 100 минут – это нереально. Сложно адаптироваться. Возможно, ошибка, которую мы допустили, нам помешала, но из неё нам стоит извлечь урок. И, как я уже сказал, у меня есть чувство, что из этого поражения мы можем сделать что-то особенное.

– Вы думали, что действительно был пенальти в пользу «Баварии»?

Честно говоря, я не смотрел. Так что не знаю. Если посмотрите по телевизору, можете сказать, считаете ли вы, что это был пенальти или нет.

– Давление есть на «Челси» из-за нового формата?

– Не знаю. У нас ещё семь игр. Не знаю, сколько игр нам нужно выиграть. Не знаю, сколько игр мы можем позволить себе проиграть. Понятия не имею. У нас ещё семь матчей, так что очков много можно набрать.

Диего СИМЕОНЕ: «Гол ван Дейка оставил нам горький привкус поражения»
ФОТО. Гарри Кейн получил приз лучшему в игре Баварии с Челси. Крутая оценка
Маркус Тюрам достиг отметки в 100 голов на клубном уровне
Лига чемпионов Бавария Челси Бавария - Челси Энцо Мареска пресс-конференция Джонатан Та удаление (красная карточка)
Николай Титюк Источник: Football London
