Невероятный Кейн. Бавария на старте Лиги чемпионов разобралась с Челси
Мюнхенцы одолели пенсионеров со счетом 3:1 в первом туре еврокубка, Гарри оформил дубль
17 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.
Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяв.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль за мюнхенцев оформил звездный английский форвард Гарри Кейн. Еще один мяч для Баварии забил Трево Чалоба, который отметился автогол.
Единственный мяч в составе пенсионеров положил Коул Палмер. Он также поразил ворота соперника под конец встречи, но рефери не засчитал гол из-за офсайда.
Во втором туре еврокубка Бавария отправится на Кипр, где сыграет с Пафосом , а Челси в Лондоне поборется против Бенфики. Оба матча состоятся 30 числа.
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 17 сентября
Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1
Голы: Чалоба, 20 (автогол), Кейн, 26 (пен.), 63 – Палмер, 29
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктория прошла в следующий раунд
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов