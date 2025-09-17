Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бавария
17.09.2025 22:00 – FT 3 : 1
Челси
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 23:57 | Обновлено 18 сентября 2025, 00:00
Невероятный Кейн. Бавария на старте Лиги чемпионов разобралась с Челси

Мюнхенцы одолели пенсионеров со счетом 3:1 в первом туре еврокубка, Гарри оформил дубль

Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялся матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Поединок прошел на Альянц Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяв.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за мюнхенцев оформил звездный английский форвард Гарри Кейн. Еще один мяч для Баварии забил Трево Чалоба, который отметился автогол.

Единственный мяч в составе пенсионеров положил Коул Палмер. Он также поразил ворота соперника под конец встречи, но рефери не засчитал гол из-за офсайда.

Во втором туре еврокубка Бавария отправится на Кипр, где сыграет с Пафосом , а Челси в Лондоне поборется против Бенфики. Оба матча состоятся 30 числа.

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 17 сентября

Бавария (Германия) – Челси (Англия) – 3:1

Голы: Чалоба, 20 (автогол), Кейн, 26 (пен.), 63 – Палмер, 29

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
